  2. আন্তর্জাতিক

হরমুজ প্রণালীতে ট্যাংকার জব্দের বিষয় নিশ্চিত করলো ইরান

আন্তর্জাতিক ডেস্ক
আন্তর্জাতিক ডেস্ক আন্তর্জাতিক ডেস্ক
প্রকাশিত: ০৬:৫৮ পিএম, ১৬ নভেম্বর ২০২৫
হরমুজ প্রণালীতে ট্যাংকার জব্দের বিষয় নিশ্চিত করলো ইরান
হরমুজ প্রণালীতে ইরানের যুদ্ধজাহাজ। ছবি: এএফপি (ফাইল)

ইরানের ইসলামিক রেভল্যুশনারি গার্ড কর্পস (আইআরজিসি) নিশ্চিত করেছে যে তারা শুক্রবার (১৪ নভেম্বর) সকালে হরমুজ প্রণালীতে একটি তেলবাহী ট্যাংকার জব্দ করেছে।

মার্শাল দ্বীপপুঞ্জের পতাকাবাহী ট্যাংকার তালারা সংযুক্ত আরব আমিরাত (ইউএই) থেকে সিঙ্গাপুরের পথে ছিল। আইআরজিসি জানিয়েছে, জাহাজটি অননুমোদিত কার্গো বহনসহ আইন লঙ্ঘন করেছে। তবে তারা এই আইন লঙ্ঘনের বিস্তারিত জানায়নি। বিভিন্ন প্রতিবেদনে বলা হয়েছে, ট্যাংকারটিতে উচ্চ সালফারযুক্ত গ্যাসওয়েল বহন করা হচ্ছিল।

পারস্য উপসাগর—যা বৈশ্বিক তেল ও তরল প্রাকৃতিক গ্যাস পরিবহনের একটি গুরুত্বপূর্ণ রুট—সেখানে ইরান মাঝে মধ্যে ট্যাংকার ও পণ্যবাহী জাহাজ জব্দ করে থাকে। সাধারণত তারা চোরাচালান, সামুদ্রিক আইনভঙ্গ বা অন্যান্য আইনি কারণ দেখিয়ে এসব জব্দের ব্যাখ্যা দেয়।

সামুদ্রিক নিরাপত্তা সংস্থা অ্যামব্রে জানিয়েছে, তালারা জাহাজটি ইউএই’র আজমান বন্দর থেকে ছাড়ার পর হরমুজ প্রণালী দিয়ে দক্ষিণ দিকে যাচ্ছিল। তিনটি ছোট নৌকা জাহাজটির কাছে আসার পর হঠাৎ এটি দিক পরিবর্তন করে।

এ অঞ্চলে টহলরত যুক্তরাষ্ট্রের নৌবাহিনীর ৫ম নৌবহর বলেছে, তারা ঘটনাটি ঘনিষ্ঠভাবে পর্যবেক্ষণ করছে। তারা আরও জানায়, বাণিজ্যিক জাহাজগুলো আন্তর্জাতিক জলসীমায় সাধারণত বাধাহীন চলাচলের অধিকার রাখে।

জাহাজ পরিচালনাকারী কোম্পানি জানিয়েছে, শুক্রবার সকালে তারা ক্রুর সঙ্গে যোগাযোগ হারায়, যখন জাহাজটি শারজাহর খোরফাক্কান উপকূল থেকে প্রায় ২০ নটিক্যাল মাইল দূরে ছিল।

যুক্তরাজ্যের মেরিটাইম ট্রেড অপারেশনস সেন্টার জানিয়েছে, তারা ঘটনাটি সম্পর্কে রিপোর্ট পেয়েছে এবং জাহাজগুলোকে সতর্কভাবে চলাচল ও সন্দেহজনক কোনো কর্মকাণ্ড দেখলে জানাতে পরামর্শ দিয়েছে।

হরমুজ প্রণালী দিয়ে বিশ্বের মোট বাণিজ্যিক তেলের প্রায় ২০ শতাংশ পরিবাহিত হয়। পশ্চিমা নিষেধাজ্ঞা ও অন্যান্য পদক্ষেপের প্রতিশোধ হিসেবে ইরান বহু বছর ধরে এই প্রণালী বন্ধ করে দেওয়ার হুমকি দিয়ে আসছে।

গত জুনে ইসরায়েলের সঙ্গে ১২ দিনের সংঘাত চলাকালে এই হুমকি আরও বেড়েছিল। সে সময় ইসরায়েল ও যুক্তরাষ্ট্র ইরানের পরমাণু স্থাপনায় হামলা চালায় এবং ইরান পাল্টা হামলা করে।

এর আগে ২০২৪ সালের এপ্রিলে সিরিয়ায় ইরানের কনস্যুলেটের ওপর প্রাণঘাতী হামলার ঘটনার পর আইআরজিসি ইসরায়েল-সম্পৃক্ত একটি বাণিজ্যিক জাহাজ জব্দ করেছিল।

সূত্র: বিবিসি

এমএসএম

পাঠকপ্রিয় অনলাইন নিউজ পোর্টাল জাগোনিউজ২৪.কমে লিখতে পারেন আপনিও। লেখার বিষয় ফিচার, ভ্রমণ, লাইফস্টাইল, ক্যারিয়ার, তথ্যপ্রযুক্তি, কৃষি ও প্রকৃতি। আজই আপনার লেখাটি পাঠিয়ে দিন [email protected] ঠিকানায়।