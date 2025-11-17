মাদুরোর সঙ্গে আলোচনায় বসতে পারেন ট্রাম্প

মাদুরোর সঙ্গে আলোচনায় বসতে পারেন ট্রাম্প
ভেনেজুয়েলার প্রেসিডেন্ট নিকোলাস মাদুরোর সঙ্গে আলোচনায় বসতে পারেন মার্কিন প্রেসিডেন্ট ডোনাল্ড ট্রাম্প। রোববার (১৬ নভেম্বর) ট্রাম্প বলেন, যুক্তরাষ্ট্র ভেনেজুয়েলার প্রেসিডেন্ট নিকোলাস মাদুরোর সঙ্গে আলোচনা শুরু করতে পারে। খবর রয়টার্সের।
ক্যারিবীয় সাগরে ব্যাপক মার্কিন সামরিক উপস্থিতি এবং ভেনেজুয়েলাকে ঘিরে উত্তেজনা বাড়ার প্রেক্ষাপটে দুপক্ষের আলোচনায় বসার সম্ভাবনা দুদেশের মধ্যকার সম্ভাব্য উত্তেজনা প্রশমনের ইঙ্গিত হিসেবেই দেখা হচ্ছে। কয়েক সপ্তাহে ধরেই যুক্তরাষ্ট্র ভেনেজুয়েলা উপকূল ও পূর্ব প্রশান্ত মহাসাগরে মাদকবিরোধী অভিযান চালাচ্ছে।
ওয়েস্ট পাম বিচে সাংবাদিকদের সঙ্গে আলাপকালে ট্রাম্প বলেন, আমরা হয়তো মাদুরোর সঙ্গে আলোচনায় বসতে পারি। দেখি কী হয়। তারা কথা বলতে চাইছে। তবে এ বিষয়ে তিনি আর বিস্তারিত কিছু জানাননি।
যুক্তরাষ্ট্র দীর্ঘদিন ধরেই মাদুরোর বিরুদ্ধে অবৈধ মাদককারবারের সঙ্গে সম্পৃক্ততার অভিযোগ তুলে আসছে। যদিও মাদুরো সরকার তা অস্বীকার করে আসছে।
নাম প্রকাশ না করার শর্তে বেশ কয়েকজন কর্মকর্তা জানিয়েছেন, ট্রাম্প প্রশাসনের ঊর্ধ্বতন কর্মকর্তারা গত সপ্তাহে হোয়াইট হাউজে তিনটি বৈঠক করেছেন। তারা ভেনেজুয়েলার বিরুদ্ধে সম্ভাব্য সামরিক অভিযানের বিকল্পগুলো নিয়ে আলোচনা করেছেন, যার মধ্যে দেশটির অভ্যন্তরে স্থল হামলাও অন্তর্ভুক্ত রয়েছে।
এছাড়া গত শুক্রবার ট্রাম্প বলেছেন যে, ভেনেজুয়েলার বিষয়ে তিনি ‘একরকম মন স্থীর করে ফেলেছেন। তিনি ইঙ্গিত দিয়েছেন যে শিগগির একটি সিদ্ধান্ত আসতে পারে।
ট্রাম্পের সর্বশেষ মন্তব্যের বিষয়ে ভেনেজুয়েলার যোগাযোগ মন্ত্রণালয় তাৎক্ষণিকভাবে কোনো সাড়া দেয়নি। রোববারের শুরুতে মার্কিন পররাষ্ট্রমন্ত্রী মার্কো রুবিও বলেছিলেন যে, যুক্তরাষ্ট্র মাদক সংস্থা কার্টেল ডি লস সোলসকে ‘বিদেশি সন্ত্রাসী সংগঠন’ হিসাবে মনোনীত করবে। ফলে যুক্তরাষ্ট্রে যে কেউ এই গোষ্ঠীকে বস্তুগত সহায়তা প্রদান করলে তা অপরাধ বলে গণ্য হবে।
মার্কিন কর্মকর্তারা কার্টেল ডি লস সোলসকে ভেনেজুয়েলার গ্যাং ট্রেন ডি আরাগুয়ার সঙ্গে কাজ করার অভিযোগ তুলেছেন। ওয়াশিংটন এর আগে গ্যাং ট্রেন ডি আরাগুয়াকে একটি বিদেশি সন্ত্রাসী সংগঠন হিসাবে মনোনীত করেছিল। এই সংগঠন যুক্তরাষ্ট্রে অবৈধ মাদকদ্রব্য পাঠাতো। ট্রাম্প প্রশাসন অভিযোগ করেছে যে, মাদুরো কার্টেল ডি লস সোলসের নেতৃত্ব দিচ্ছেন। কিন্তু মাদুরো এসব অভিযোগ অস্বীকার করেছেন।
টিটিএন