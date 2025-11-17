ইকুয়েডরের মাদক চোরাচালান চক্রের মূলহোতা স্পেনে গ্রেফতার
ইকুয়েডরের সবচেয়ে ক্ষমতাধর ও সহিংস অপরাধচক্র লস লোবোসের প্রধান উইলমার জিওভান্নি চাভারিয়া ব্যারে (পিপো) স্পেনে গ্রেফতার হয়েছেন। রোববার এ ঘোষণা দিয়েছেন ইকুয়েডরের প্রেসিডেন্ট ড্যানিয়েল নোবোয়া।
নিজের এক্স অ্যাকাউন্টে নোবোয়া লিখেছেন, আজ আমরা ‘পিপো’ চাভারিয়াকে আটক করেছি। তিনি এ অঞ্চলটির সবচেয়ে ওয়ান্টেড অপরাধী এবং লস লোবোসের শীর্ষ মাদক নেতা।
ইকুয়েডরে জাতীয় গণভোট অনুষ্ঠিত হওয়ার দিন এ ঘোষণা দিয়েছেন নোবোয়া। গণভোটে সংগঠিত অপরাধ মোকাবিলায় বিদেশি সামরিক ঘাঁটি পুনরায় স্থাপন করার প্রস্তাব অন্তর্ভুক্ত ছিল। তবে নোবোয়ার সমর্থন সত্ত্বেও ভোটাররা বিপুলভাবে প্রস্তাবটি প্রত্যাখ্যান করেছেন। ভোটের ৭০ শতাংশেরও বেশি গণনা শেষে দেখা গেছে, দুই-তৃতীয়াংশ মানুষ প্রস্তাবটির বিরুদ্ধে ভোট দিয়েছেন।
ইকুয়েডরের প্রতিরক্ষামন্ত্রী জন রেইমবার্গ জানিয়েছেন, অন্তত ৪০০ হত্যাকাণ্ডের সঙ্গে পিপোর নাম জড়িয়েছে। ইকুয়েডরের জাতীয় পুলিশ ও স্প্যানিশ কর্তৃপক্ষের সমন্বিত অভিযানে তাকে গ্রেফতার করা সম্ভব হয়েছে।
চাভারিয়ার বিরুদ্ধে হত্যাকাণ্ড পরিচালনা, অবৈধ স্বর্ণখনি নিয়ন্ত্রণ এবং মেক্সিকোর জালিস্কো নিউ জেনারেশন কার্টেল এর সহযোগিতায় মাদক পাচারের অভিযোগ রয়েছে। নোবোয়া জানান, পিপো নিজের মৃত্যু নাটক করে পরিচয় বদলে ইউরোপে লুকিয়ে ছিলেন এবং সেখান থেকে ইকুয়েডরে অপরাধ কার্যক্রম পরিচালনা করে যাচ্ছিলেন।
২০২৪ সালের সেপ্টেম্বর মাসে লস লোবোসকে বিদেশি সন্ত্রাসী সংগঠন হিসেবে চিহ্নিত করে যুক্তরাষ্ট্র । এ চক্রটি মাদক পাচার, অবৈধ স্বর্ণখনন ও গায়াকিলসহ গুরুত্বপূর্ণ কোকেন রুট নিয়ন্ত্রণে নিউ জেনারেশন কার্টেলকে সশস্ত্র সহায়তা দেওয়ার সঙ্গে জড়িত রয়েছে।
মার্কিন ট্রেজারি ডিপার্টমেন্ট ২০২৪ সালের জুনে লস লোবোসের ওপর নিষেধাজ্ঞা আরোপ করে জানায়, সংগঠনটির হাজার হাজার সদস্য রয়েছে এবং এটি ইকুয়েডর জুড়ে সহিংসতা বৃদ্ধির প্রধান কারণ।
জানা গেছে, লস লোবোস মূলত ভাড়াটে খুনি দল হিসেবে যাত্রা শুরু করেছিল। একসময় লস চোনেরোসের সঙ্গে কাজ করলেও পরে মাদক পাচার জগতে আধিপত্যের লড়াইয়ে দুই পক্ষ প্রতিদ্বন্দ্বী হয়ে ওঠে। ২০২৩ সালের ৯ আগস্ট কুইটোতে প্রেসিডেন্ট প্রার্থী ফার্নান্দো ভিয়াভিসেনসিও হত্যাকাণ্ডেও লস লোবোস জড়িত ছিল বলে সন্দেহ করা হয়।
সূত্র : সিএনএন
কেএম