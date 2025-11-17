  2. আন্তর্জাতিক

ভিয়েতনামে ভূমিধসে নিহত ৬

আন্তর্জাতিক ডেস্ক
প্রকাশিত: ১১:৫৪ এএম, ১৭ নভেম্বর ২০২৫
ছবি: এএফপি (ফাইল)

ভিয়েতনামে ভূমিধসের ঘটনায় কমপক্ষে ৬ জন নিহত হয়েছে। দেশটির দুর্যোগ সংস্থার কর্মকর্তারা সোমবার জানিয়েছেন, ভারী বৃষ্টিপাতের ফলে সৃষ্ট ভূমিধসে কমপক্ষে ছয়জন নিহত এবং এক ডজনেরও বেশি মানুষ আহত হয়েছে। দেশটির বন্যা কবলিত কেন্দ্রীয় অঞ্চলে অবিরাম বৃষ্টিপাত অব্যাহত রয়েছে। খবর এএফপির।

দুর্যোগ ও বাঁধ ব্যবস্থাপনা কর্তৃপক্ষ জানিয়েছে, রোববার (১৬ নভেম্বর) গভীর রাতে খান হোয়া প্রদেশের মনোরম খান লে পাসে মাটি ও পাথরের নিচে চাপা পড়ে একটি যাত্রীবাহী বাস। এতে কমপক্ষে পাঁচজন নিহত এবং ১৮ জন আহত হয়।

রাষ্ট্রীয় গণমাধ্যম সোমবার জানিয়েছে, বাসটিতে ৩২ জন যাত্রী ছিলেন। আহতদের মধ্যে কয়েকজনকে স্থানীয় হাসপাতালে চিকিৎসা দেওয়া হচ্ছে। উদ্ধারকারীরা বাসের ভেতরে আটকে পড়া যাত্রীদের উদ্ধারের চেষ্টা করে যাচ্ছেন।

দুর্যোগ ব্যবস্থাপনা কর্তৃপক্ষ জানিয়েছে, খান হোয়ায় খান সন পাসে একটি শ্রমিক আশ্রয়কেন্দ্রে ভূমিধসে একজন নিহত এবং একজন নিখোঁজ রয়েছেন।

ভিয়েতনামের জাতীয় পরিসংখ্যান অফিস জানিয়েছে, প্রাকৃতিক দুর্যোগে চলতি বছর ২৭৯ জন নিহত বা নিখোঁজ হয়েছেন এবং ২০ লাখ ডলারেরও বেশি ক্ষয়ক্ষতি হয়েছে। দক্ষিণ-পূর্ব এশিয়ার দেশটিতে জুন থেকে সেপ্টেম্বরের মধ্যে ভারী বৃষ্টিপাতের প্রবণতা বেশি থাকে। তবে জলবায়ু পরিবর্তনের কারণে প্রাকৃতিক দুর্যোগ বেড়ে গেছে। 

