ভারত থেকে বাংলাদেশে ফেরার পথে ৩০০ জন আটক
পশ্চিমবঙ্গসহ ভারতের আরও ১২টি রাজ্য ছাড়াও কেন্দ্রীয় শাসিত তিনটি অঞ্চলে ভোটার তালিকার বিশেষ নিবিড় সংশোধন (এসআইআর) শুরু হয়েছে। এবার এসআইআরের আতঙ্কে ভারত থেকে বাংলাদেশে ফেরার পথে ৩০০ জন বাংলাদেশি নাগরিককে আটক করেছে ভারতীয় সীমান্তরক্ষী বাহিনী (বিএসএফ)।
সোমবার (১৭ নভেম্বর) বিএসএফের দেওয়া তথ্য অনুযায়ী, পশ্চিমবঙ্গের দক্ষিণ ২৪ পরগনা জেলার বসিরহাট মহকুমার স্বরূপনগর থানা এলাকার হাকিমপুর সীমান্তে ৩০০ বাংলাদেশি নাগরিককে আটক করা হয়েছে। তাদের বিরুদ্ধে অভিযোগ, তারা সবাই অবৈধভাবে বাংলাদেশে ফিরতে চাইছিল।
জানা গেছে, পশ্চিমবঙ্গসহ ভারতের বিভিন্ন রাজ্য থেকে বাংলাদেশে ফেরার জন্য হাকিমপুর সীমান্তে জড়ো হয়েছিলেন তারা। কিন্তু বিষয়টি বিএসএফের নজরে আসায় সীমান্তেই আটক হন বাংলাদেশি নাগরিকরা।
আটকে পড়া বাংলাদেশি নাগরিকরা জানিয়েছেন, নথি ছাড়া ভারতে প্রবেশ করে কলকাতা, পশ্চিমবঙ্গ এবং ভারতের বিভিন্ন রাজ্যের শহরে শ্রমিকের কাজ করতেন তারা। কিন্তু সম্প্রতি ভারতজুড়ে শুরু হওয়া এসআইআরের কারণে তারা বাংলাদেশে ফিরতে চাইছিলেন। সে কারণে হাকিমপুর সীমান্তে জড়ো হয়েছিলেন তারা।
কলকাতার পার্শ্ববর্তী শহর অঞ্চল বিরাটিতে কাজ করতেন এক বাংলাদেশি নাগরিক। অন্যদের সঙ্গে তিনিও বিএসএফের হাতে আটক হয়েছেন। বাংলাদেশি ওই নাগরিক বলেন, ‘বিরাটিতে কাজ করতাম। আমাদের কোনো কাগজপত্র নেই।এখন বাংলাদেশে যাচ্ছি।’
বাংলাদেশের সাতক্ষীরা জেলার বাসিন্দা সাবিনা পারভিন নামের একজন বলেন, ‘রাজারহাট নিউটাউনে চিনার পার্কে থাকতাম। আমরা বিভিন্ন বাসায় কাজ করি। ভারতে থাকার মতো কোনো কাগজপত্র আমাদের কাছে নেই। এখন বাংলাদেশে ফিরে যাব।’
সাতক্ষীরার কলারোয়া উপজেলার কুশোডাঙ্গা গ্রামের বাসিন্দা আফসার বলেন, ‘এখানে বিরাটিতে থাকতাম, সেখানেই কাজ করতাম। এখন বাংলাদেশে চলে যাচ্ছি।’
বিএসএফ সূত্রে জানা গেছে, হাকিমপুর সীমান্তে আটকে পড়া লোকজনের মধ্যে বাংলাদেশিদের সংখ্যা অনেক বেশি। তবে আটকে পড়া এই বাংলাদেশিদের মানবিক বিবেচনায় গ্রেফতার করা হয়নি। তাদের কারও কাছেই বাংলাদেশের কোনো পাসপোর্ট না থাকায় নিয়মমাফিক তাদের নিজ দেশে পাঠানো যাচ্ছে না। অন্য কোনো উপায়ে বাংলাদেশে ফেরত পাঠানোর পরিকল্পনা চলছে। আটক ব্যক্তিদের সবাই বাংলাদেশি নাগরিক কি-না সেসব নথিও খতিয়ে দেখা হচ্ছে।
ডিডি/এমএমকে