নেপালে ক্ষমতাচ্যুত ওলির সমর্থক ও তরুণদের মধ্যে সংঘর্ষ
নেপালের অন্তর্বর্তী প্রধানমন্ত্রী সুশীলা কার্কি দেশজুড়ে উত্তেজনা কমাতে সব পক্ষকে সংযত থাকার আহ্বান জানিয়েছেন। দক্ষিণের সিমারা শহরে বুধবার (১৯ নভেম্বর) ক্ষমতাচ্যুত সাবেক প্রধানমন্ত্রী কেপি শর্মা ওলির সমর্থক ও তরুণদের মধ্যে সংঘর্ষের পর তিনি এই আহ্বান জানালেন।
পুলিশ জানায়, বৃহস্পতিবার সিমারায় পরিস্থিতি স্বাভাবিক হয়েছে। বিমানবন্দরের কাছাকাছি এলাকায় দুই পক্ষের মধ্যে ধাক্কাধাক্কির ঘটনার পর প্রশাসন কারফিউ জারি করেছিল। তবে গুরুতর আহতের খবর পাওয়া যায়নি।
সেপ্টেম্বরে সামাজিক যোগাযোগমাধ্যমে সাময়িক নিষেধাজ্ঞার প্রতিবাদে জেন- জেড ব্যানারে ব্যাপক বিক্ষোভ শুরু হয়। ৮ ও ৯ সেপ্টেম্বরের সেই সহিংসতায় অন্তত ৭৬ জন নিহত হয়। বিক্ষোভ ছড়িয়ে পড়ে নানা জেলায়, যেখানে বহু সরকারি প্রতিষ্ঠান ও স্থাপনা পুড়িয়ে দেওয়া হয়। ওই পরিস্থিতিতে চারবারের প্রধানমন্ত্রী কেপি শর্মা ওলি ক্ষমতাচ্যুত হন।
বুধবার সিমারায় জেন জেড এবং ওলির দল সিপিএন-ইউএমএল—দুই পক্ষই র্যালি করে। এরপর দুই দলের মধ্যে উত্তেজনা ছড়িয়ে পড়ে।
কার্কি বলেন, অযাচিত রাজনৈতিক উসকানি থেকে বিরত থাকতে হবে। ২০২৬ সালের ৫ মার্চের নির্বাচনের আগে গণতান্ত্রিক প্রক্রিয়ার ওপর বিশ্বাস রাখতে হবে।
তিনি জানান, নিরাপত্তা বাহিনীকে সর্বোচ্চ সংযম ও প্রস্তুতিত্বের সঙ্গে আইনশৃঙ্খলা বজায় রাখার নির্দেশ দেওয়া হয়েছে। পাশাপাশি সব রাজনৈতিক দলের নেতাদের নিরাপদ চলাচল নিশ্চিত করা হবে।
বুধবার তিনি ১১০টিরও বেশি দলের প্রতিনিধিদের সঙ্গে বৈঠক করেন। সেখানে তিনি বলেন, দেশ নতুন প্রজন্মের হাতে হস্তান্তর করতে চাই। দূরদৃষ্টিসম্পন্ন নেতৃত্বই নেপালকে এগিয়ে নিতে পারে।
কেপি শর্মা ওলিকে ক্ষমতাচ্যুত করার পর ৭৩ বছর বয়সী সাবেক প্রধান বিচারপতি সুশীলা কার্কিকে অন্তর্বর্তী প্রধানমন্ত্রী হিসেবে নিয়োগ দেওয়া হয়। তার মূল দায়িত্ব দেশটিতে সুষ্ঠুভাবে নির্বাচনের আয়োজন করা।
সূত্র: এএফপি
এমএসএম