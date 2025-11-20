ভিয়েতনামে ভারী বৃষ্টি-বন্যায় ১৬ জনের মৃত্যু

ভিয়েতনামে ভারী বৃষ্টি-বন্যায় ১৬ জনের মৃত্যু
ভিয়েতনামে ভারী বৃষ্টিপাতের কারণে সৃষ্ট আকস্মিক বন্যায় ১৬ জনের মৃত্যু হয়েছে। দেশটির মধ্যাঞ্চলে বন্যায় বাড়ি-ঘর ডুবে গেছে। উদ্ধারকারীরা ডুবে থাকা বাড়ির ছাদ থেকে আটকে পড়া লোকজনকে উদ্ধার করছে। বৃহস্পতিবার স্থানীয় কর্তৃপক্ষ ১৬ জনের মৃত্যুর বিষয়টি নিশ্চিত করেছে। খবর এএফপির।
অক্টোবরের শেষের দিক থেকে দক্ষিণ-মধ্য ভিয়েতনামে অবিরাম বৃষ্টি হয়েছে এবং জনপ্রিয় উপকূলীয় পর্যটন এলাকাগুলো কয়েক দফা বন্যার কবলে পড়েছে।
এএফপির বেশ কিছু ছবিতে দেখা গেছে, উপকূলীয় নহা ট্রাংয়ে পুরো শহর প্লাবিত হয়েছে। বৃহস্পতিবার শত শত গাড়ি পানিতে ডুবে গেছে।
রাষ্ট্রীয় গণমাধ্যমের খবরে বলা হয়েছে, বুধবার মধ্য গিয়া লাই এবং ডাক লাক প্রদেশে নৌকা ব্যবহার করে উদ্ধারকারীরা জলাবদ্ধতায় আটকে পড়া বাসিন্দাদের সহায়তা করার জন্য আপ্রান চেষ্টা চালিয়ে যাচ্ছেন।
বৃহস্পতিবার পরিবেশ মন্ত্রণালয় জানিয়েছে, বন্যার কারণে সেখানে কমপক্ষে ১৬ জন প্রাণ হারিয়েছে এবং আরও পাঁচজনের খোঁজে তল্লাশি অভিযান চলছে।
ভারী বৃষ্টি ও বন্যার কারণে সৃৃষ্ট ভূমিধসের কারণে ৪৩ হাজারেরও বেশি বাড়িঘর ডুবে গেছে এবং ভূমিধসের কারণে বেশ কয়েকটি প্রধান রাস্তা বন্ধ হয়ে গেছে।
জাতীয় আবহাওয়া ব্যুরোর তথ্য অনুসারে, দ্য লাট পর্যটন কেন্দ্রের আশেপাশের উচ্চভূমির গিরিপথগুলোতেও ভয়াবহ ভূমিধসের ঘটনা ঘটেছে। এছাড়া কিছু এলাকায় ৬০০ মিলিমিটার (দুই ফুট) পর্যন্ত বৃষ্টিপাত রেকর্ড করা হয়েছে।
হোটেল মালিক ভু হু সন (৫৬) বলেন, ভূমিধসের কারণে শহরের একটি ছাড়া সব রাস্তা বন্ধ হয়ে গেছে। সরকার পরিচালিত হ্যানয় রেলওয়ে কর্পোরেশন বন্যার কারণে উত্তর ও দক্ষিণের সঙ্গে সংযোগকারী বেশ কয়েকটি ট্রেন লাইন স্থগিত করার ঘোষণা দিয়েছে বলে রাষ্ট্রীয় গণমাধ্যম নিশ্চিত করেছে।
প্রতিরক্ষা মন্ত্রণালয় আটকে পড়া লোকজনের সন্ধানে হেলিকপ্টার মোতায়েন করেছে। ভিয়েতনামের জাতীয় পরিসংখ্যান অফিসের তথ্য অনুসারে, জানুয়ারি থেকে অক্টোবরের মধ্যে প্রাকৃতিক দুর্যোগে ২৭৯ জন মারা গেছেন বা নিখোঁজ হয়েছেন এবং ২ বিলিয়ন ডলারেরও বেশি ক্ষয়ক্ষতি হয়েছে।
টিটিএন