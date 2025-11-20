‘কাশ্মীর টাইমস’ অফিসে নিরাপত্তাবাহিনীর অভিযান
জম্মু–কাশ্মীর পুলিশের স্টেট ইনভেস্টিগেশন এজেন্সি (এসআইএ) কাশ্মীর টাইমস পত্রিকার অফিসে অভিযান চালাচ্ছে। পত্রিকাটির বিরুদ্ধে রাষ্ট্রবিরোধী কর্মকাণ্ডে জড়িত থাকার অভিযোগ করা হচ্ছে।
বৃহস্পতিবার (২০ নভেম্বর) কাশ্মীর টাইমসের বিরুদ্ধে একটি এফআইআর দায়ের করা হয়েছে। অভিযোগ বলা হয়েছে, পত্রিকাটি জনগণের মধ্যে অসন্তোষ ছড়ানো, বিচ্ছিন্নতাবাদকে মহিমান্বিত করা এবং ভারত ও কেন্দ্রশাসিত অঞ্চলের সার্বভৌমত্ব ও ভৌগোলিক অখণ্ডতা হুমকির মুখে ফেলছে।
এফআইআরে কাশ্মীর টাইমসের এক্সিকিউটিভ এডিটর অনুরাধা ভাসিনের নামও অন্তর্ভুক্ত করা হয়েছে।
পুলিশ সূত্র জানায়, পত্রিকাটির সম্ভাব্য যোগাযোগ ও কর্মকাণ্ড খতিয়ে দেখাই এই অভিযানের মূল লক্ষ্য।
এ ঘটনার বিষয়ে কাশ্মীর টাইমসের পক্ষ থেকে তাৎক্ষণিক কোনো প্রতিক্রিয়া পাওয়া যায়নি।
১৯৫৪ সালে বেদ ভাসিনের প্রতিষ্ঠিত কাশ্মীর টাইমস জম্মু–কাশ্মীরের অন্যতম প্রাচীন ও প্রভাবশালী পত্রিকা। ১৯৬৪ সালে এটি সাপ্তাহিক থেকে দৈনিক হিসেবে প্রকাশ শুরু করে।
সূত্র: এনডিটিভি
এমএসএম