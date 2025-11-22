চীনের নাগরিকদের জন্য ফের পর্যটন ভিসা চালু করলো ভারত
গালওয়ান সংঘর্ষের পর চীনা নাগরিকদের জন্য স্থগিত করা পর্যটন ভিসা পুনরায় চালু করেছে ভারত। দুই দেশের দ্বিপাক্ষিক সম্পর্ক স্বাভাবিক করার প্রক্রিয়ায় এটি একটি বড় পদক্ষেপ হিসেবে দেখা হচ্ছে।
সরকারি সূত্র জানিয়েছে, চলতি বছরের জুলাইয়ে জারি হওয়া নির্দেশনারভিত্তিতে ভিসা পুনরায় চালুর সিদ্ধান্ত কার্যকর করা হয়েছে।
এ বছরের শুরু থেকেই দু’দেশই সম্পর্ক উষ্ণ করার পথে বেশ কিছু পদক্ষেপ নিয়েছে।
জানুয়ারি ২০২৫-এ ভারত–চীন সরাসরি যাত্রীবাহী ফ্লাইট পুনরায় চালুর সিদ্ধান্ত নেওয়া হয়।
জুনে, পাঁচ বছর বন্ধ থাকার পর আবারও কৈলাশ মানস সরোবর যাত্রা শুরু হয় এবং প্রথম দলটি তিব্বতে প্রবেশ করে।
এপ্রিলের ১ তারিখে, কূটনৈতিক সম্পর্কের ৭৫ বছর উপলক্ষে ভারতের রাষ্ট্রপতি দ্রৌপদী মুর্মু, চীনের প্রেসিডেন্ট শি জিনপিং, প্রধানমন্ত্রী নরেন্দ্র মোদী ও চীনের প্রধানমন্ত্রী লি কিয়াং শুভেচ্ছা বার্তা বিনিময় করেন।
জুলাইয়ে পররাষ্ট্রমন্ত্রী এস জয়শঙ্কর বেইজিং সফরে গিয়ে জানান, দুই দেশের সম্পর্ক ইতিবাচক দিকে অগ্রসর হচ্ছে এবং কৌশলগত আস্থার ভিত্তি তৈরি হচ্ছে।
আগস্টে চীনের পররাষ্ট্রমন্ত্রী ওয়াং ই দিল্লি সফর করে এনএসএ অজিত দোভাল ও জয়শঙ্করের সঙ্গে সীমান্ত ইস্যু ও দ্বিপাক্ষিক স্বাভাবিকায়ন নিয়ে আলোচনা করেন।
এসবের পর ৩১ আগস্ট, প্রধানমন্ত্রী নরেন্দ্র মোদীর সাত বছর পর চীন সফর ও তিয়ানজিনে এসসিও সম্মেলনে অংশগ্রহণ—দুই দেশের মধ্যে প্রতিদ্বন্দ্বী নয়, অংশীদার হিসেবে এগোনোর প্রতিশ্রুতিকে আরও সুদৃঢ় করে।
সূত্র: এনডিটিভি
এমএসএম