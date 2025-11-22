মার্কিন শান্তি পরিকল্পনা নিয়ে জেলেনস্কির উদ্বেগ

মার্কিন শান্তি পরিকল্পনা নিয়ে জেলেনস্কির উদ্বেগ
ইউক্রেনের প্রেসিডেন্ট ভলোদিমির জেলেনস্কি সতর্ক করে বলেছেন, রাশিয়ার সঙ্গে যুদ্ধ শেষ করার জন্য হোয়াইট হাউজের প্রস্তাবিত শান্তি পরিকল্পনার বিষয়ে আপত্তি জানালে ইউক্রেন যুক্তরাষ্ট্রের সমর্থন হারাতে পারে।
শুক্রবার (২১ নভেম্বর) জাতির উদ্দেশে দেওয়া ভাষণে জেলেনস্কি বলেন, ইউক্রেনের সামনে এখন অত্যন্ত কঠিন সিদ্ধান্তের সম্ভাবনা তৈরি হয়েছে। তিনি আরও বলেন, আজ আমাদের ইতিহাসের অন্যতম কঠিন মুহূর্ত।
মার্কিন শান্তি পরিকল্পনার যেসব শর্ত ফাঁস হয়েছে, তার মধ্যে রয়েছে—ইউক্রেনের পূর্বাঞ্চলের কিছু নিয়ন্ত্রিত এলাকা রাশিয়াকে ছেড়ে দেওয়া, সেনাবাহিনীর আকার উল্লেখযোগ্যভাবে কমানো এবং ন্যাটোতে যোগ না দেওয়ার প্রতিশ্রুতি।
এই প্রস্তাবগুলোকে ব্যাপকভাবে রাশিয়ার পক্ষে ঝুঁকে থাকা বলে মনে করা হচ্ছে। রাশিয়ার প্রেসিডেন্ট ভ্লাদিমির পুতিন বলেছেন, এটি শান্তি আলোচনার ভিত্তি হতে পারে।
শুক্রবার নিরাপত্তা পরিষদের বৈঠকে পুতিন বলেন, মস্কো এই পরিকল্পনা পেয়েছে, যদিও বিস্তারিতভাবে তাদের সঙ্গে আলোচনা করা হয়নি। তিনি জানান, রাশিয়া নমনীয়তা দেখাতে প্রস্তুত, তবে প্রয়োজনে যুদ্ধ চালিয়ে যাওয়ার জন্যও প্রস্তুত রয়েছে।
পরে প্রেসিডেন্ট ডোনাল্ড ট্রাম্প মন্তব্য বলেন, জেলেনস্কিকে এই পরিকল্পনা পছন্দ করতেই হবে, নাহলে রাশিয়া ও ইউক্রেনের লড়াই চলতেই থাকবে।
ইউক্রেন বর্তমানে যুক্তরাষ্ট্রের উন্নত অস্ত্র সরবরাহের ওপর ব্যাপকভাবে নির্ভরশীল—বিশেষ করে রুশ বিমান হামলা ঠেকাতে প্রয়োজনীয় আকাশ প্রতিরক্ষা ব্যবস্থা ও ওয়াশিংটনের সরবরাহ করা গোয়েন্দা তথ্যের জন্য।
রাশিয়া ২০২২ সালে ইউক্রেনে পূর্ণমাত্রার আগ্রাসন চালায়।
সূত্র: বিবিসি
এমএসএম