সংঘাত সমাধানের ভিত্তি হতে পারে মার্কিন শান্তি পরিকল্পনা: পুতিন
রুশ প্রেসিডেন্ট ভ্লাদিমির পুতিন শুক্রবার বলেছেন, ইউক্রেনে শান্তির জন্য মার্কিন প্রস্তাব সংঘাতের সমাধানের ভিত্তি হতে পারে। কিন্তু যদি কিয়েভ এই পরিকল্পনা প্রত্যাখ্যান করে তবে রুশ বাহিনী আরও এগিয়ে যাবে। খবর রয়টার্সের।
মার্কিন প্রেসিডেন্ট ডোনাল্ড ট্রাম্প বলেছেন, তিনি ইউক্রেনকে বৃহস্পতিবার পর্যন্ত একটি মার্কিন শান্তি পরিকল্পনা গ্রহণের জন্য সময় দিচ্ছেন যা ন্যাটো, ভূখণ্ড এবং রাশিয়া নিয়ন্ত্রিত অঞ্চলগুলোর স্বীকৃতির বিষয়ে রাশিয়ার মূল দাবিগুলোকে সমর্থন করে।
পুতিন রুশ নিরাপত্তা পরিষদের একটি সভায় ঊর্ধ্বতন কর্মকর্তাদের বলেন, আমি বিশ্বাস করি যে এটি একটি চূড়ান্ত শান্তিপূর্ণ সমাধানের ভিত্তি হিসেবে ব্যবহার করা যেতে পারে।
পুতিন আরও বলেন, ২৮-দফা পরিকল্পনা নিয়ে এখনো যুক্তরাষ্ট্রের সঙ্গে বিস্তারিত আলোচনা করা হয়নি। তবে মস্কো এর একটি অনুলিপি পেয়েছে। পুতিন বলেন, ইউক্রেন এই পরিকল্পনার বিরুদ্ধে ছিল কিন্তু কিয়েভ বা ইউরোপীয় শক্তি কেউই এই বাস্তবতা বুঝতে পারেনি যে রুশ বাহিনী ইউক্রেনে অগ্রসর হচ্ছে এবং শান্তি না হলে অগ্রসর হতে থাকবে।
রাশিয়া ইউক্রেনের ১৯ শতাংশের বেশি অর্থাৎ ১ লাখ ১৫ হাজার ৫০০ বর্গকিলোমিটার আয়তন নিয়ন্ত্রণ করে, যা দুই বছর আগের তুলনায় মাত্র এক শতাংশ বেশি। মস্কো পুরো ডনবাসের নিয়ন্ত্রণ নিতে চায়, যার মধ্যে দনেৎস্ক এবং লুহানস্ক এবং সমগ্র খেরসন এবং ঝাপোরিঝিয়া অন্তর্ভুক্ত।
প্রেসিডেন্ট ভলোদিমির জেলেনস্কি শুক্রবার বলেছেন, ইউক্রেন তার মর্যাদা এবং স্বাধীনতা হারানোর ঝুঁকিতে রয়েছে। অপরদিকে পুতিন বলছেন, রাশিয়া আগস্টে আলাস্কায় তাদের শীর্ষ সম্মেলনের আগে ট্রাম্পের শান্তি পরিকল্পনা নিয়ে আলোচনা করেছে এবং ওয়াশিংটনের অনুরোধ অনুসারে মস্কো আপস করেছে।
পুতিন বলেন, মার্কিন প্রশাসন এখন পর্যন্ত ইউক্রেনীয় পক্ষের সম্মতি নিশ্চিত করতে ব্যর্থ হয়েছে। কিয়েভের অস্বীকৃতি সত্ত্বেও রুশ বাহিনী ৪ নভেম্বর উত্তর-পূর্ব ইউক্রেনীয় শহর কুপিয়ানস্কের প্রায় সম্পূর্ণ নিয়ন্ত্রণ নিয়ে নিয়েছে এবং ইউক্রেন যদি মার্কিন পরিকল্পনা প্রত্যাখ্যান করে তবে এ ধরনের অগ্রগতি অব্যাহত থাকবে।
তিনি আরও বলেন, কিয়েভ যদি প্রেসিডেন্ট ট্রাম্পের প্রস্তাব নিয়ে আলোচনা করতে না চায় এবং তা করতে অস্বীকৃতি জানায় তাহলে তাদের এবং ইউরোপীয় যুদ্ধবাজদের উভয়েরই বোঝা উচিত যে কুপিয়ানস্কে ঘটে যাওয়া ঘটনাগুলো অনিবার্যভাবে ফ্রন্টের অন্যান্য গুরুত্বপূর্ণ ক্ষেত্রেও পুনরাবৃত্তি হবে।
টিটিএন