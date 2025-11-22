দিল্লিতে দূষণ নিয়ন্ত্রণে আসছে আরও কঠোর বিধিনিষেধ

দিল্লিতে দূষণ নিয়ন্ত্রণে আসছে আরও কঠোর বিধিনিষেধ
শীতের শুরুতে দিল্লি ও আশপাশের এলাকায় বায়ুদূষণ দ্রুত বাড়তে থাকায় খুব শিগগির আরও কঠোর বিধিনিয়ম কার্যকর হতে যাচ্ছে। কমিশন ফর এয়ার কোয়ালিটি ম্যানেজমেন্ট দূষণ নিয়ন্ত্রণে গ্রেডেড রেসপন্স অ্যাকশন প্ল্যান (জিআরএপি)–এর নিয়ম সংশোধন করেছে, যাতে আরও কর্যকর পদক্ষেপ নেওয়া যায়।
সিএকিউএম জানিয়েছে, দিল্লি ও এনসিআর–এর রাজ্য সরকারগুলোকে সিদ্ধান্ত নিতে হবে—সরকারি, পৌরসভা ও বেসরকারি দপ্তরের ৫০ শতাংশ কর্মী অফিসে উপস্থিত থাকবে কি না, বাকিদের বাড়ি থেকে কাজের অনুমতি দেওয়া হবে কিনা।
কেন্দ্রীয় সরকারও তাদের কর্মীদের জন্য বাড়ি থেকে কাজের বিষয়ে আলাদা সিদ্ধান্ত নিতে পারে।
সিএকিউএম নির্দেশ দিয়েছে, এনসিআরের সংশ্লিষ্ট সব সংস্থাকে সংশোধিত জিআরএপি–এর নতুন নির্দেশনা অবিলম্বে কার্যকর করতে হবে।
এদিকে গতকাল দিল্লি সরকার নভেম্বর–ডিসেম্বরে নির্ধারিত সব স্কুল–কলেজের শারীরিক ক্রীড়া প্রতিযোগিতা স্থগিতের নির্দেশ দিয়েছে।
শনিবার (২২ নভেম্বর) সকালে দিল্লি একিউআই স্কোর ছিল ৩৬০, যা সিপিসিবি এর মানদণ্ড অনুসারে ‘খুব খারাপ’ শ্রেণিতে পড়ে।
সূত্র: এনডিটিভি
এমএসএম