শান্তিচুক্তি মেনে নিতে ইউক্রেনকে এক সপ্তাহ সময় দিলেন ট্রাম্প

শান্তিচুক্তি মেনে নিতে ইউক্রেনকে এক সপ্তাহ সময় দিলেন ট্রাম্প
মার্কিন প্রেসিডেন্ট ডোনাল্ড ট্রাম্প প্রস্তাবিত ২৮ দফা শান্তিচুক্তির খসড়ায় স্বাক্ষর করাতে ইউক্রেনকে সময়সীমা বেধে দিয়েছে ওয়াশিংটন। এ সময় সীমার মধ্যে চুক্তি মেনে না নিলে ইউক্রেনকে কোনো ধরনের গোয়েন্দা তথ্য বিনিময় ও অস্ত্র সরবরাহ সীমিত বা বন্ধ করার হুমকি দেওয়া হয়েছে।
রয়টার্সের তথ্য মতে, আগের যে-কোনো আলোচনার তুলনায় এবার কিয়েভের ওপর মার্কিন চাপ অনেক বেশি। যুক্তরাষ্ট্র চায় আগামী বৃহস্পতিবারের(২৭ নভেম্বর) মধ্যেই ২৮ দফার একটি শান্তিচুক্তির কাঠামোয় স্বাক্ষর করুক ইউক্রেন।
চুক্তির পরিকল্পনায় রাশিয়ার মূল দাবিগুলোর কিছু অন্তর্ভুক্ত রয়েছে—এর মধ্যে রয়েছে ইউক্রেনকে অতিরিক্ত ভূখণ্ড ছেড়ে দেওয়া, সামরিক বাহিনীর আকার কমানো এবং সংবিধানে উল্লেখ করে ন্যাটো জোটে যোগদানে বিরত থাকা।
এ চুক্তির বিষয় আলোচনা করতে একটি মার্কিন সামরিক প্রতিনিধিদল বৃহস্পতিবার (২০ নভেম্বর) কিয়েভে গিয়ে প্রেসিডেন্ট ভলোদিমির জেলেনস্কির সঙ্গে বৈঠক করেছে। মিশনে থাকা মার্কিন রাষ্ট্রদূত ও সামরিক কর্মকর্তারা বৈঠককে ইতিবাচক বলে উল্লেখ করেছেন।
সূত্র : রয়টার্স
কেএম