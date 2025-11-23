  2. আন্তর্জাতিক

নারীর প্রতি সহিংসতার বিরুদ্ধে ফ্রান্সে হাজারো মানুষের বিক্ষোভ

প্রকাশিত: ১১:৩৪ এএম, ২৩ নভেম্বর ২০২৫
নারীর প্রতি সহিংসতার বিরুদ্ধে ফ্রান্সে হাজারো মানুষের বিক্ষোভ/ ছবি: এএফপি

নারীর প্রতি সহিংসতার বিরুদ্ধে ফ্রান্সে হাজার হাজার মানুষ বিক্ষোভে অংশ নিয়েছেন। শনিবার তীব্র শীতের মধ্যেও বিক্ষোভকারীরা নারীদের প্রতি বিভিন্ন সহিংসতার ঘটনায় ক্ষোভ প্রকাশ করেন এবং এই ভয়াবহতা মোকাবিলায় আরও পদক্ষেপ গ্রহণ এবং তহবিলের দাবি জানান। খবর এএফপির।

আয়োজকরা বলছেন, প্যারিসে ৫০ হাজার মানুষ বিক্ষোভে অংশ নিয়েছেন। অপরদিকে পুলিশ বলছে, ১৭ হাজার মানুষ বিক্ষোভে জড়ো হয়েছেন। গ্রেভ ফেমিনিস্ট কর্তৃক আয়োজিত ৬০টি সংগঠনের এই বিক্ষোভে রাজধানী জুড়ে ব্যানার উড়িয়ে, স্লোগান দিয়ে, নেচে-গেয়ে বিক্ষোভে অংশ নেন বিক্ষোভকারীরা।

নারীবাদী সংগঠন নউসটাউটসের (আমরা সবাই নারী) একটি প্ল্যাকার্ডে লেখা ছিল, ফ্রান্সে প্রতি আড়াই দিনে একজন পুরুষ একজন নারীকে হত্যা করছে।

অপর একটি প্ল্যাকার্ডে লেখা ছিল, ১০ জন ভুক্তভোগীর মধ্যে নয়জনই তাদের ধর্ষককে চেনেন। প্যারিসে বিক্ষোভ শুরুর আগে এক বক্তৃতায় একটি ফেডারেশনের সভাপতি সিলভাইন গ্রেভিন বলেন, এখন ২০২৫ সাল। এখনো আমাদের নারীদের মৃত হিসেবে গণ্য করা স্বাভাবিক? তার বোন ২০১৭ সালে প্যারিসে নিহত হন।

অন্যান্য শহরেও তীব্র শীতের মধ্যে শত শত বিক্ষোভকারী জড়ো হয়েছেন। বিভিন্ন স্থানে বেগুনি রঙের পোশাকে (নারীবাদের সঙ্গে যুক্ত রংঙ) ভিড় জমে উঠেছিল। উত্তর ফ্রান্সের লিলেতে ২০ বছর বয়সী শিক্ষার্থী জুলিয়েট বলেন, আমাদের নির্যাতিত না হয়ে ভালোবাসা পাওয়ার অধিকার আছে।

বিক্ষোভের পেছনের সংগঠনগুলো সহিংসতার বিরুদ্ধে একটি বিস্তৃত কাঠামো আইন গ্রহণের আহ্বান জানাচ্ছে, সেই সঙ্গে এটি বাস্তবায়নের জন্য তিন বিলিয়ন ইউরো বাজেট বরাদ্দ করা হয়েছে।

তারা সহিংসতার শিকারদের সহায়তাকারী গোষ্ঠীগুলোর জন্য উন্নত শিক্ষা এবং তহবিলেরও আহ্বান জানিয়েছে।
বৃহস্পতিবার প্রকাশিত এক সরকারি পরিসংখ্যান অনুসারে, ২০২৩ থেকে ২০২৪ সালের মধ্যে ঘনিষ্ঠ সঙ্গীর হাতে হত্যার শিকার হওয়া নারীর সংখ্যা ১১ শতাংশ বেড়েছে, যেখানে ১০৭ জন নারী তাদের সঙ্গী বা প্রাক্তন সঙ্গীর হাতে নিহত হয়েছেন।

পরিসংখ্যান অনুযায়ী, প্রতি দুই মিনিটে একজন নারী ধর্ষণ, ধর্ষণের চেষ্টা, অথবা যৌন নির্যাতনের শিকার হন এবং প্রতি ২৩ সেকেন্ডে যৌন হয়রানির শিকার হন।

উইমেন্স ফাউন্ডেশন অধিকার গোষ্ঠীর তথ্য অনুসারে, ফ্রান্সে পারিবারিক, লিঙ্গ-ভিত্তিক এবং যৌন সহিংসতার শিকারদের সুরক্ষার জন্য সরকারের ন্যূনতম বার্ষিক বাজেট ২.৬ বিলিয়ন ইউরো বরাদ্দ করা উচিত-যা রাষ্ট্রীয় বাজেটের ০.৫ শতাংশের সমান।

