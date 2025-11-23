মসলাখাতে সহযোগিতা বাড়াতে ভারত-আফগানিস্তানের আলোচনা

মসলাখাতে সহযোগিতা বাড়াতে ভারত-আফগানিস্তানের আলোচনা
ভারত সফরে থাকা আফগানিস্তানের শিল্প ও বাণিজ্যমন্ত্রী আল-হাজ নূরউদ্দিন আজিজি দিল্লিতে ভারতের স্পাইসেস বোর্ডের কর্মকর্তাদের সঙ্গে বৈঠক করেছেন। পাঁচ দিনের এ সফরে দুই পক্ষ মসলা খাতে সহযোগিতা বাড়ানো, রপ্তানি বৃদ্ধি এবং যৌথ বিনিয়োগের সম্ভাবনা নিয়ে আলোচনা করে।
শনিবার (২২ নভেম্বর) সন্ধ্যায় এক্স-এ দেওয়া বিবৃতিতে আফগান শিল্প ও বাণিজ্য মন্ত্রণালয় জানায়, ভারতীয় পক্ষ আফগানিস্তানে মসলা উৎপাদন কারখানা স্থাপনসহ সহযোগিতা বৃদ্ধিতে আগ্রহ প্রকাশ করেছে। বৈঠকে ওষুধ আমদানি, মসলার মানোন্নয়ন, বিনিয়োগ সম্ভাবনা এবং দুই দেশের মধ্যে ওষুধ বাণিজ্যে বিদ্যমান চ্যালেঞ্জ নিয়েও আলোচনা হয়।
বিবৃতিতে বলা হয়, এই বৈঠকে ভারতীয় পক্ষ সহযোগিতা সম্প্রসারণ, যৌথ বিনিয়োগ ও আফগানিস্তানে মসলা উৎপাদন কারখানা স্থাপনের আগ্রহ প্রকাশ করে।
মন্ত্রণালয় আরও জানায়, বিশ্বস্ত ওষুধ প্রস্তুতকারী প্রতিষ্ঠানগুলো আফগানিস্তানে কাজ করতে চাইলে সরকার তাদের সব ধরনের সহযোগিতা দেবে বলে আশ্বস্ত করেন মন্ত্রী আজিজি।
মন্ত্রী আজিজি এক্স-এ আরও লিখেছেন, আফগান মসলা খাতের প্রতিনিধিরা ভারতের উন্নত ও স্বনামধন্য কারখানা পরিদর্শন করবেন। একইভাবে ভারতের মসলা খাতের একটি দল কাবুল সফর করবে, যাতে ওষুধ উৎপাদন কারখানা স্থাপন ও রপ্তানি সম্প্রসারণের বাস্তব সুযোগগুলি খতিয়ে দেখা যায়।
নভেম্বরের ১৯ থেকে ২৩ তারিখ পর্যন্ত পাঁচ দিনের সফরে মসলা কাউন্সিলের সঙ্গে বৈঠকটি আজিজির ধারাবাহিক উচ্চপর্যায়ের বৈঠকগুলোর একটি।
বৃহস্পতিবার তিনি ভারতের বাণিজ্য প্রতিমন্ত্রী জিতেন্দ্র প্রসাদের সঙ্গে বৈঠক করেন। প্রসাদ এক্স-এ লিখেছেন, অর্থবহ আলোচনায় দুই দেশ বাণিজ্য ও অর্থনৈতিক সহযোগিতা জোরদার করার প্রতিশ্রুতি পুনর্ব্যক্ত করেছে।”
এর আগে আজিজি ভারতের পররাষ্ট্রমন্ত্রী এস. জয়শঙ্করের সঙ্গেও সাক্ষাৎ করেন। দুই নেতা দ্বিপাক্ষিক বাণিজ্য বাড়ানো, যোগাযোগ উন্নয়ন এবং জনসম্পর্ক দৃঢ় করার উপায় নিয়ে আলোচনা করেন।
জয়শঙ্কর এক্স-এ লিখেছেন, আফগানিস্তানের শিল্প ও বাণিজ্যমন্ত্রীর সঙ্গে সাক্ষাৎ করে বাণিজ্য, যোগাযোগ ও জনসম্পর্ক আরও জোরদার করার বিষয়ে ফলপ্রসূ আলোচনা হয়েছে। আফগান জনগণের উন্নয়ন ও কল্যাণে ভারতের সমর্থন পুনর্ব্যক্ত করেছি।
২০২১ সালের আগস্টে তালেবান কাবুল দখল করার পর থেকে এটি ভারতের সঙ্গে আফগানিস্তানের সর্বোচ্চ পর্যায়ের সফরগুলোর একটি হিসেবে বিবেচিত হচ্ছে।
সূত্র: এনডিটিভি
এমএসএম