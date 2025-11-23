  2. আন্তর্জাতিক

প্রায় ৫০০ বার যুদ্ধবিরতি লঙ্ঘন করেছে ইসরায়েল, ৩৪২ ফিলিস্তিনি নিহত

আন্তর্জাতিক ডেস্ক
প্রকাশিত: ০২:১৪ পিএম, ২৩ নভেম্বর ২০২৫
গাজায় প্রায় ৫০০ বার যুদ্ধবিরতি লঙ্ঘন করেছে ইসরায়েল/ ছবি: এএফপি (ফাইল)

গাজায় গত ১০ অক্টোবর যুদ্ধবিরতি কার্যকরের পর ৪৪ দিনে কমপক্ষে ৪৯৭ দফা যুদ্ধবিরতি লঙ্ঘন করেছে ইসরায়েলি বাহিনী। এতে বহু মানুষ প্রাণ হারিয়েছেন। গাজার সরকারি মিডিয়া অফিস এ তথ্য নিশ্চিত করেছে। খবর আল জাজিরার।

ইসরায়েল যুদ্ধবিরতি লঙ্ঘন করে দফায় দফায় হামলা চালাচ্ছে। এতে প্রায় ৩৪২ ফিলিস্তিনি প্রাণ হারিয়েছে। নিহতদের মধ্যে বেশিরভাগই শিশু, নারী এবং বয়স্ক লোকজন।

গাজার সরকারি মিডিয়া অফিস এক বিবৃতিতে বলেছে, আমরা ইসরায়েলি দখলদার বাহিনীর যুদ্ধবিরতি চুক্তির ক্রমাগত গুরুতর এবং পদ্ধতিগত লঙ্ঘনের তীব্র নিন্দা জানাই।

এসব হামলা আন্তর্জাতিক মানবিক আইন এবং চুক্তির সঙ্গে সংযুক্ত মানবিক প্রোটোকলের স্পষ্ট লঙ্ঘন। শনিবার ২৭ দফা যুদ্ধবিরতি লঙ্ঘনের ঘটনা ঘটেছে। এসব হামলায় ২৪ জন নিহত এবং আরও ৮৭ জন আহত হয়েছে।

ওই বিবৃতিতে আরও বলা হয়েছে, যুদ্ধবিরতি লঙ্ঘনের ফলে ফিলিস্তিনিরা যে মানবিক ও নিরাপত্তাগত পরিণতি ভোগ করছেন তার জন্য ইসরায়েলই দায়ী।

শনিবার গাজাজুড়ে দফায় দফায় বিমান হামলা চালিয়েছে ইসরায়েলি সামরিক বাহিনী। এসব হামলায় শিশুসহ কমপক্ষে ২৪ ফিলিস্তিনি নিহত হয়েছে।

ইসরায়েলি প্রধানমন্ত্রী বেঞ্জামিন নেতানিয়াহুর কার্যালয় জানিয়েছে, গাজার তথাকথিত হলুদ রেখার অভ্যন্তরে ইসরায়েলি-অধিকৃত অঞ্চলে হামাসের এক যোদ্ধা ইসরায়েলি সৈন্যদের ওপর আক্রমণ করার পর তারা সর্বশেষ এই হামলা চালিয়েছে।

ওই বিবৃতিতে বলা হয়েছে, হামাসের শীর্ষ পাঁচ সদস্যকে হত্যা করা হয়েছে। তবে হামাসের পক্ষ থেকে এ বিষয়ে এখনো কোনো মন্তব্য করা হয়নি।

