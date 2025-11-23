  2. আন্তর্জাতিক

রাশিয়ার বিদ্যুৎ কেন্দ্র লক্ষ্য করে ইউক্রেনের ড্রোন হামলা

আন্তর্জাতিক ডেস্ক
প্রকাশিত: ০২:৪২ পিএম, ২৩ নভেম্বর ২০২৫
রাশিয়ার বিরুদ্ধে ড্রোন ব্যবহার করছে ইউক্রেনের সেনারা। ছবি: এএফপি।

ইউক্রেন মস্কো অঞ্চলের একটি বড় তাপ ও বিদ্যুৎ কেন্দ্রকে ড্রোন দিয়ে লক্ষ্যবস্তু করেছে বলে রাশিয়ার এক আঞ্চলিক কর্মকর্তা জানিয়েছেন। রোববারের (২৩ নভেম্বর) এই হামলায় আগুন ধরে যায় এবং ব্যাকআপ বিদ্যুৎ চালু করতে হয়।

মস্কো অঞ্চলের গভর্নর আন্দ্রে ভোরোবিয়ভ জানান, ইউক্রেনীয় ড্রোনগুলো রাজধানী ক্রেমলিন থেকে প্রায় ১২০ কিলোমিটার পূর্বে অবস্থিত শাতুরা পাওয়ার স্টেশনকে আঘাত করে।

টেলিগ্রামে ছড়িয়ে পড়া একটি ভিডিওতে পরপর বিস্ফোরণের শব্দ এবং তারপর রাতের আকাশে আগুনের গোলা উঠতে দেখা গেছে।

ভোরোবিয়ভ বলেন, কিছু ড্রোন আকাশ প্রতিরক্ষা ব্যবস্থা ধ্বংস করে। কয়েকটি স্টেশনের ভেতরেই পড়ে। ফলে সেখানে আগুন লাগে, যা এখন নিয়ন্ত্রিত।

রাশিয়ার জরুরি পরিস্থিতি মন্ত্রণালয়ের বরাতে কোমারসান্ত পত্রিকা জানিয়েছে, কেন্দ্রের তিনটি বড় ট্রান্সফরমারে আগুন ধরে যায়। প্রতিটি ট্রান্সফরমারের আয়তন প্রায় ৬৫ বর্গমিটার।

গভর্নর আরও জানান, ব্যাকআপ বিদ্যুৎ চালু করা হয়েছে এবং বাইরে তাপমাত্রা হিমাঙ্কের কাছাকাছি থাকায় এলাকাটিতে মোবাইল হিটিং সিস্টেম পাঠানো হচ্ছে। স্থানীয় এক বাসিন্দা জানিয়েছেন, তাদের ঘরে এখন গরম নেই।

রাশিয়াও গত কয়েক মাস ধরে ইউক্রেনের জ্বালানি ও তাপ সরবরাহ স্থাপনাগুলোকে নিয়মিতভাবে লক্ষ্যবস্তু করছে।

সূত্র: রয়টার্স

এমএসএম

