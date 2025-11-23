বিহারের পর এবার লক্ষ্য পশ্চিমবঙ্গ, বিজেপির নেতাদের বঙ্গযাত্রা
বিহারের বিধানসভা নির্বাচনে জয়লাভের পর এবার বিজেপির লক্ষ্য পশ্চিমবঙ্গে। এই রাজ্য দখলের লক্ষ্যে বিজেপির কেন্দ্রীয় নেতা তথা প্রথমসারির কেন্দ্রীয় মন্ত্রীদের বাক্স-প্যাটরা গুছিয়ে পশ্চিমবঙ্গের উদ্দেশ্যে পাড়ি দেওয়ার নির্দেশ দিয়েছেন বিজেপির কেন্দ্রীয় নেতৃত্ব।
এছাড়াও বিজেপি শাসিত রাজ্যের মন্ত্রী এবং বিভিন্ন রাজ্যের সাধারণ সম্পাদকের দায়িত্বে থাকাদের আগামী ডিসেম্বর মাস থেকে পশ্চিমবঙ্গে গিয়ে মাটি কামড়ে পড়ে থাকারও নির্দেশ দেওয়া হয়েছে। বিহার নির্বাচন সেরে বিজেপি শাসিত রাজ্যের মন্ত্রীরা বাড়ি ফিরতেই পশ্চিমবঙ্গের দীর্ঘমেয়াদী ভিত্তিতে যাওয়ার নির্দেশ দেওয়া হয়েছে।
বিহারের বিধানসভার নির্বাচনে বিজেপি বিপুল জয় লাভের পরেই পশ্চিমবঙ্গের বিধানসভার নির্বাচনের রণনীতি তৈরি করতে বৈঠকে বসেছিল বিজেপির শীর্ষ নেতৃত্ব। পশ্চিমবঙ্গে বিজেপির হাল বুঝতে প্রথমে কাদের পাঠানো হবে সেই বিষয় নিয়েও আলোচনা হয়েছে।
এরই মধ্যে কেন্দ্রীয়মন্ত্রী ভূপেন্দ্র যাদবকে পশ্চিমবঙ্গের দায়িত্ব দেওয়া হয়েছে। তিনি তার নিজস্ব দল নিয়ে রাজ্য স্তরের কাজ শুরু করে দিয়েছেন।
তবে দুটি বিষয় মাথায় রেখে বিজেপির নেতৃত্ব এই সিদ্ধান্ত নিয়েছে। হিন্দি বলয়ের যে নেতাদের পশ্চিমবঙ্গে কাজ করার অভিজ্ঞতা রয়েছে বা যারা বাংলার সংস্কৃতি সম্পর্কে ওয়াকিবহাল তাদেরই প্রাধান্য দেওয়া হয়েছে।
এসআইআর শুরু হওয়ার পরে কিছু ক্ষেত্রে বাংলাদেশ সীমান্তে ভিড় দেখা যাচ্ছে। তাই অনুপ্রবেশ প্রশ্নে সরব হলে হিন্দু ভোট ব্যাংক এককাট্টা হতে পারে বলে মনে করছেন বিজেপির কেন্দ্রীয় নেতৃত্ব।
বিজেপির দাবি, পশ্চিমবঙ্গের এবারের বিধানসভা নির্বাচনে সরকার পরিবর্তনের সুযোগ রয়েছে। এই বিষয়ে রাজ্য বিজেপির সভাপতি শমীক ভট্টাচার্য জানিয়েছে, ১৫ বছরের অপশাসন শেষে মানুষ ফের পরিবর্তন চাইছে। এবারের লড়াই তাই মানুষের সঙ্গে তৃণমূলের।
এছাড়া মমতা ব্যানার্জীর শাসনে নারী নির্যাতন, আইন শৃঙ্খলার দুর্দশা বিজেপির প্রচারের অন্যতম হাতিয়ার হবে। বেকারত্ব, শিল্প না হওয়া, পরিযায়ী শ্রমিকদের সমস্যা, শিক্ষা-স্বাস্থ্যের বেহাল দশার মতো বিষয়গুলো নিয়েও সরব হবে বিজেপি।
তবে তৃণমূল কংগ্রেসের নেতা কুনাল ঘোষ কটাক্ষ করে বলেন, পশ্চিমবঙ্গের মানুষ বহিরাগতদের কোনদিন মেনে নেয়নি মেনে নেবেও না। বাংলার উন্নয়নের কান্ডারি জননেত্রী মমতা ব্যানার্জী। তাই কোন বহিরাগত নেতাদের নিয়ে এসে পশ্চিমবঙ্গ দখলের স্বপ্ন তাদের স্বপ্নই থেকে যাবে।
ডিডি/টিটিএন