  2. আন্তর্জাতিক

ইসরায়েলের হয়ে গুপ্তচরবৃত্তির অভিযোগে ইয়েমেনে ১৭ জনের মৃত্যুদণ্ড

আন্তর্জাতিক ডেস্ক
প্রকাশিত: ০৬:১৩ পিএম, ২৩ নভেম্বর ২০২৫
গুপ্তচরবৃত্তির অভিযোগে আটক/ ছবি : ইপিএ

ইসরায়েল, যুক্তরাষ্ট্র ও সৌদি আরবের পক্ষে গুপ্তচরবৃত্তির অভিযোগে ১৭ জনকে মৃত্যুদণ্ড দিয়েছে ইয়েমেনের হুথি নিয়ন্ত্রিত রাজধানী সানার একটি আদালত। হুথিদের সরকারি সংবাদমাধ্যম সাবা নিউজ এজেন্সি এ তথ্য জানিয়েছে।

সংবাদমাধ্যমটির তথ্য মতে, আমেরিকান, ইসরায়েলি ও সৌদি গোয়েন্দা সংস্থার সঙ্গে যুক্ত একটি গুপ্তচর নেটওয়ার্কের অভিযোগকে কেন্দ্র করে মামলাটি করা হয়েছিল। আদালতের রায় অনুযায়ী, দণ্ডপ্রাপ্তদের জনসমক্ষে গুলি করে মৃত্যুদণ্ড কার্যকর করা হবে যাতে তা অন্যদের জন্য ‘সতর্কবার্তা’ হিসেবে কাজ করে।

প্রতিবেদনে বলা হয়, ২০২৪-২৫ সালে ইয়েমেনের বিরোধী দেশগুলোর সঙ্গে ‘যোগসাজশ’ করে কাজ করা, বিশেষ করে সৌদি আরব, যুক্তরাজ্য এবং যুক্তরাষ্ট্রের গোয়েন্দা কর্মকর্তাদের সঙ্গে সম্পৃক্ত থাকায় আটককৃতদের বিরুদ্ধে এসব অভিযোগ আনা হয়েছিল। অভিযুক্তদের বিরুদ্ধে আরও অভিযোগ ছিল যে, তারা বিভিন্ন ব্যক্তিকে নিয়োগ দিতে প্ররোচিত করেছিল। এছাড়া অন্য অভিযোগের মধ্যে রয়েছে, গোপন তথ্য ব্যবহার করে সামরিক, নিরাপত্তা ও বেসামরিক স্থাপনায় হামলা চালানো যাতে বহু মানুষ নিহত হয় ও অবকাঠামোর ব্যাপক ক্ষয়ক্ষতি হয়।

মামলার রায় অনুযায়ী, ১৭ জনের বাইরে দুইজনকে ১০ বছরের কারাদণ্ড দেওয়া হয়েছে এবং একজনকে খালাস করা হয়েছে।

গত দুই বছরে ইসরায়েলের ওপর হুথি বাহিনীর হামলার জবাবে ইসরায়েল ইয়েমেনে কয়েক দফা বিমান হামলা চালিয়েছে। গাজা যুদ্ধের প্রেক্ষাপটে ফিলিস্তিনিদের প্রতি সংহতি জানানোর দাবি করে হুথি গোষ্ঠী এ হামলা চালিয়ে আসছে।

সূত্র : দ্য ন্যাশনাল
কেএম

