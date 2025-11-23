ইউক্রেনকে ফের ‘অকৃতজ্ঞ’ বললেন ট্রাম্প
ইউক্রেনকে ফের ‘অকৃতজ্ঞ’ বললেন মার্কিন প্রেসিডেন্ট ডোনাল্ড ট্রাম্প। রোববার (২৩ নভেম্বর) তিনি বলেন, রাশিয়ার আগ্রাসন মোকাবিলায় যুক্তরাষ্ট্রের সহায়তা সত্ত্বেও ইউক্রেন ওয়াশিংটনের প্রতি কোনো কৃতজ্ঞতা দেখাচ্ছে না।
ঠিক এমন সময় ট্রাম্প এই অভিযোগ জানালেন, যখন রাশিয়ার সঙ্গে যুদ্ধ থামানোর একটি প্রস্তাব নিয়ে যুক্তরাষ্ট্র ও ইউক্রেনের শীর্ষ প্রতিনিধিরা জেনেভায় বৈঠকে বসেছেন।
রোববার (২৩ নভেম্বর) ট্রাম্প তার সামাজিক যোগাযোগমাধ্যম ট্রুথ সোশ্যালে লেখেন, ইউক্রেনের নেতৃত্ব আমাদের প্রচেষ্টার প্রতি শূন্য কৃতজ্ঞতা প্রকাশ করেছে। তিনি একই সঙ্গে যুদ্ধকে ‘একটি মানবিক বিপর্যয়’ হিসেবে আখ্যা দিয়ে ক্ষোভ প্রকাশ করেন ও তার পূর্বসূরি জো বাইডেনকে তীব্রভাবে আক্রমণ করেন। তবে তিনি কোথাও রাশিয়া বা মস্কোর বিরুদ্ধে সরাসরি কোনো নিন্দা জানাননি।
এর আগে চলতি বছরের ফেব্রুয়ারিতে ট্রাম্প ইউক্রেনের প্রেসিডেন্ট ভলোদিমির জেলেনস্কিকে ‘অকৃতজ্ঞ’ বলে কটাক্ষ করেছিলেন। ফক্স নিউজের সঙ্গে এক সাক্ষাৎকারে তিনি বলেন, বাইডেন প্রশাসনের অধীনে ইউক্রেন ৩৫০ বিলিয়ন বা ৩৫ হাজার কোটি ডলার সহায়তা পেলেও জেলেনস্কি কৃতজ্ঞতা প্রকাশ করেননি।
সাংবাদিকদের সামনে ওই বৈঠকে জেলেনস্কিকে একের পর আক্রমণ করে বক্তব্য দেন ট্রাম্প। বলেন, ইউক্রেনের প্রেসিডেন্ট ‘তৃতীয় বিশ্বযুদ্ধ নিয়ে জুয়া খেলছেন’। আপনার (জেলেনস্কি) দেশের মানুষ খুবই সাহসী; কিন্ত আপনাকে হয় (রাশিয়ার সঙ্গে) একটি চুক্তি করতে হবে, নইলে আমরা আর আপনাদের সঙ্গে নেই। আর আমরা যদি না থাকি, তাহলে আপনাকে একা লড়তে হবে।
ট্রাম্প ও জেলেনস্কির মধ্যে মতপার্থক্য একসময় চিৎকার-চ্যাঁচামেচির পর্যায়ে চলে যায়। ট্রাম্প বলেন, আপনি (জেলেনস্কি) যুদ্ধে হেরে যাচ্ছেন, মানুষ মারা পড়ছে। যুদ্ধের জন্য সেনার সংখ্যাও কমছে ক্রমশ। আপনার হাতে আর বিকল্প নেই। একবার আমরা চুক্তি সই করলে, আপনি ভালো অবস্থানে চলে যাবেন। কিন্ত আপনাকে আদৌ কৃতজ্ঞ মনে হচ্ছে না। সত্যি কথা বলতে কি এটা ভালো কোনো বিষয় নয়।
শুধু ট্রাম্প নয়, জেলেনস্কির সঙ্গে বাগ্বিতণ্ডায় জড়ান মার্কিন ভাইস প্রেসিডেন্ট জে ডি ভ্যান্সও। ওভাল অফিসে বসে বিতণ্ডায় জড়িয়ে মার্কিন প্রেসিডেন্টকে জেলেনস্কি অসম্মান করেছেন বলে মন্তব্য করেন ভ্যান্স। বলেন, আপনি একবারও কৃতজ্ঞতা প্রকাশ করছেন না। মাথা নেড়ে ভ্যান্সের কথায় সায় দেন ট্রাম্প। এ সময় গলার স্বর উঁচু করে জেলেনস্কি উত্তর দেন, বহুবার বলেছি, যুক্তরাষ্ট্রের জনগণকে ধন্যবাদ।
সূত্র: এএফপি, সিএনএন
এসএএইচ