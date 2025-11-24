  2. আন্তর্জাতিক

পাকিস্তানে আধাসামরিক বাহিনীর সদর দপ্তরে হামলা, সন্ত্রাসীসহ নিহত ৬

আন্তর্জাতিক ডেস্ক
প্রকাশিত: ১০:৫৯ এএম, ২৪ নভেম্বর ২০২৫
পাকিস্তানে আধাসামরিক বাহিনীর সদর দপ্তরে হামলা/ ছবি: এএফপি

পাকিস্তানের উত্তর-পশ্চিমাঞ্চলীয় শহর পেশোয়ারে আধাসামরিক বাহিনীর সদর দপ্তরে বেশ কয়েকজন বন্দুকধারী এবং এক আত্মঘাতী বোমা হামলাকারী হামলা চালিয়েছে বলে গণমাধ্যমের খবরে বলা হয়েছে। এতে এখন পর্যন্ত ছয়জনের নিহত হওয়ার খবর নিশ্চিত হওয়া গেছে।

সোমবার নিরাপত্তা সূত্রের বরাত দিয়ে পাকিস্তানি গণমাধ্যম ডনের এক প্রতিবেদনে জানানো হয়েছে যে, পেশোয়ারে ফেডারেল কনস্টেবুলারি (এফসি) সদর দপ্তরে হামলায় তিন সন্ত্রাসী নিহত হয়েছে।

স্থানীয় সময় সকাল ৮টায় সদর-কোহাট রোডে ওই হামলার ঘটনা ঘটে। প্রথমে এফসি সদর দপ্তরের গেটে আত্মঘাতী হামলা চালানো হয়। আত্মঘাতী বিস্ফোরণের পর সন্ত্রাসীরা ভবনে প্রবেশের চেষ্টা করলে তাদের হত্যা করা হয়। এই ঘটনায় তিন এফসি সদস্য নিহত হয়েছেন এবং আরও দুইজন আহত হয়েছেন।

নিরাপত্তা বাহিনী এলাকাটি ঘিরে রেখেছে এবং সেখানে অভিযান চালানো হচ্ছে। এর আগে পেশোয়ার ক্যাপিটাল সিটি পুলিশ অফিসার ডক্টর মিয়াঁ সাঈদ আহমেদ ডনকে বলেন, আধা সামরিক বাহিনীর সদর দপ্তরে হামলা হয়েছে এবং এলাকাটি ঘিরে ফেলা হচ্ছে।

এদিকে পেশোয়ারের বৃহত্তম সরকারি হাসপাতাল লেডি রিডিং হাসপাতাল (এলআরএইচ) এবং খাইবার টিচিং হাসপাতালে জরুরি অবস্থা ঘোষণা করা হয়েছে।

এলআরএইচ মুখপাত্র মুহাম্মদ আসিম বলেছেন, হাসপাতালে আনা আহত সবার অবস্থা স্থিতিশীল। এদের মধ্যে ৬ বেসামরিক নাগরিক রয়েছে। কী কারণে ওই হামলার ঘটনা ঘটেছে তা এখনো নিশ্চিত হওয়া যায়নি।

