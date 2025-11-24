‘এ প্রিজনার’স ডায়েরি’:সারকোজির কারাবন্দী জীবনের স্মৃতিকথা

‘এ প্রিজনার’স ডায়েরি’:সারকোজির কারাবন্দী জীবনের স্মৃতিকথা
ফ্রান্সের নির্বাচনে অবৈধভাবে বিদেশি অর্থ গ্রহণের অভিযোগে সাবেক ফরাসি প্রেসিডেন্ট নিকোলাস সারকোজি ২০ দিন কারাদণ্ড ভোগ করেছেন। কারাগারে কাটানো ২০ দিনের অভিজ্ঞতা তুলে ধরে বই লিখেছেন সারকোজি। ‘এ প্রিজনার’স ডায়েরি’ নামের বইটি আগামী ১০ ডিসেম্বর বাজারে আসবে।
ভাসা বোলোরের মালিকানাধীন মিডিয়া গ্রুপের প্রকাশনা প্রতিষ্ঠান ফায়ার্ড এ বইটি প্রকাশ করবে। ২১৬ পৃষ্ঠার এ বইটি মূলত কারাজীবনের স্মৃতিকথা। এ বই থেকে একটি উদ্ধৃতি প্রকাশিত হয়েছে। উদ্ধৃতিটি হলো ‘কারাগারে দেখার কিছু নেই, করারও কিছু নেই।’
কারাগারের সাধারণ বন্দিদের থেকে আলাদা ভিআইপি সেলে ছিলেন সারকোজি। এ নিয়ে এক্স-এর একটি পোস্টে তিনি লিখেছেন, লা সান্তে কারাগারে দুর্ভাগ্যবশত শব্দ সবসময় থাকে এবং কারাগার মানুষের অন্তর্জীবনকে আরও শক্তিশালী করে তোলে।
সারকোজির আইনজীবীদের করা আপিলের ভিত্তিতে বিচারকের অধীনে সোমবার (১০ নভেম্বর) প্যারিসের একটি আদালত শর্ত সাপেক্ষে তাকে জামিনে মুক্তি দিয়েছে।
তার বিরুদ্ধে অভিযোগ করা হয়েছে যে, ২০০৭ সালের প্রেসিডেন্ট নির্বাচনে নিজের প্রচারের জন্য সারকোজি তৎকালীন লিবিয়ান শাসক মুয়াম্মার গাদ্দাফির কাছ থেকে কয়েক মিলিয়ন ইউরো অবৈধভাবে গ্রহণ করেছিলেন। যার বিনিময়ে তিনি পশ্চিমা বিশ্বে গাদ্দাফির ভাবমূর্তি পুনর্গঠনে সহায়তা করার প্রতিশ্রুতি দেন। এ অভিযোগের ভিত্তিতে হওয়া মামলায় সেপ্টেম্বর মাসে তার পাঁচ বছরের কারাদণ্ড দেওয়া হয়। আদালতের আদেশ মেনে ২১ অক্টোবর তিনি কারাবাসের উদ্দেশে কারাগারে গিয়েছিলেন।
তবে ২০০৭ থেকে ২০১২ পর্যন্ত ফ্রান্সের প্রেসিডেন্ট থাকা সারকোজি বরাবরই অভিযোগ অস্বীকার করে আসছেন এবং এটিকে রাজনৈতিক ষড়যন্ত্র বলে দাবি করেছেন।
সূত্র : ইউরো নিউজ
কেএম