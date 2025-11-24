সংক্ষিপ্ত বিশ্ব সংবাদ: ২৪ নভেম্বর ২০২৫
বিশ্বের বিভিন্ন প্রান্তে ঘটে যাওয়া নানা ঘটনা থেকে সংক্ষেপে গুরুত্বপূর্ণ কিছু সংবাদ থাকছে জাগো নিউজের পাঠকদের জন্য-
বাংলাদেশে সরবরাহের জন্য ১ লাখ টন চাল কিনছে পাকিস্তান
বাংলাদেশে সরবরাহের জন্য ১ লাখ টন চাল কিনছে পাকিস্তান। এরই মধ্যে এ সংক্রান্ত দরপত্র আহ্বান করেছে দেশটির ট্রেডিং করপোরেশন (টিসিপি)। সোমবার (২৪ নভেম্বর) দেশটির দৈনিক পত্রিকা ডনের এক প্রতিবেদনে এই তথ্য প্রকাশ পেয়েছে।
দক্ষিণ-পূর্ব বঙ্গোপসাগরে তৈরি হচ্ছে গভীর নিম্নচাপ
হঠাৎ করেই দক্ষিণ-পূর্ব বঙ্গোপসাগরে তৈরি হচ্ছে গভীর নিম্নচাপ। আগামী বুধবার (২৬ নভেম্বর) অথবা বৃহস্পতিবারের (২৭ নভেম্বর) মধ্যেই গভীর নিম্নচাপটি ঘূর্ণিঝড়ে রূপ নিতে পারে। এই ঘূর্ণিঝড়টির নাম দেওয়া হয়েছে ‘সেনিয়ার’ যার অর্থ সিংহ।
পশ্চিমবঙ্গে নির্মাণ হচ্ছে নতুন বাবরি মসজিদ, বিজেপির তীব্র প্রতিক্রিয়া
ভারতে ১৯৯২ সালে গুঁড়িয়ে দেওয়া হয়েছিল ঐতিহাসিক বাবরি মসজিদ। সেই ঘটনার ৩৩ বছর পূরণ হচ্ছে আগামী ৬ ডিসেম্বর। ওইদিনই পশ্চিমবঙ্গে নতুন বাবরি মসজিদের ভিত্তি স্থাপন হবে বলে ঘোষণা দিয়েছেন তৃণমূল কংগ্রেসের বিধায়ক হুমায়ুন কবির।
অরুণাচল নিজেদের দাবি করে ভারতীয় নারীকে হয়রানির অভিযোগ চীনা কর্তৃপক্ষের বিরুদ্ধে
অরুণাচল প্রদেশ নিজেদের দাবি করে ভারতীয় এক নারীকে হয়রানির অভিযোগ উঠেছে চীনা কর্তৃপক্ষের বিরুদ্ধে। পেমা ওয়াং থোংডক নামে ওই নারীর দাবি, সাংহাই বিমানবন্দরে চীনা কর্তৃপক্ষ তার ভারতীয় পাসপোর্টকে ‘অকার্যকর’ দাবি করে তাকে আটক ও হয়রানি করেছে।
আধুনিক ইতিহাসের সবচেয়ে শক্তিশালী ১০ ভূমিকম্প
১. মাত্রা ৯ দশমিক ৫, বায়োবিও, চিলি, (১৯৬০), ২. মাত্রা ৯ দশমিক ২, আলাস্কা, যুক্তরাষ্ট্র (১৯৬৪), ৩. মাত্রা ৯ দশমিক ১, সুমাত্রা, ইন্দোনেশিয়া (২০০৪), ৪. মাত্রা ৯ দশমিক ১, তোহোকু, জাপান, (২০১১), ৫. মাত্রা ৯, কামচাটকা ক্রাই, রাশিয়া (১৯৫২), ৬. মাত্রা ৮ দশমিক ৮, বায়োবিও, চিলি (২০১০), ৭. মাত্রা ৮ দশমিক ৮, এসমেরালদাস, ইকুয়েডর (১৯০৬), ৮. মাত্রা ৮ দশমিক ৭, আলাস্কা, যুক্তরাষ্ট্র (১৯৬৫), ৯. মাত্রা ৮ দশমিক ৬, অরুণাচল, ভারত (১৯৫০), ১০. মাত্রা ৮ দশমিক ৬, সুমাত্রা, ইন্দোনেশিয়া (২০১২)।
উত্তর-দক্ষিণ কোরিয়ার মাঝে যে কোনো সময় সংঘর্ষ শুরু হতে পারে
চিরপ্রতিদ্বন্দ্বী দুই প্রতিবেশী উত্তর ও দক্ষিণ কোরিয়ার মাঝে যে কোনো সময় সংঘর্ষ শুরু হতে পারে। এরই মধ্যে দেশ দুটির মধ্যে ভয়াবহ উত্তেজনাকর পরিস্থিতি বিদ্যমান ও এই সংকটের অবসানে পিয়ংইয়ংয়ের সঙ্গে সংলাপে বসা অত্যন্ত জরুরি বলে মন্তব্য করেছেন দক্ষিণ কোরিয়ার প্রেসিডেন্ট লি জে মিয়ং।
ভূমিকম্পের ঝুঁকি সবচেয়ে কম কোন দেশে?
বিশেষজ্ঞদের মতে, ভূমিকম্পের সবচেয়ে কম ঝুঁকিপূর্ণ দেশগুলোর মধ্যে রয়েছে চাদ, নাইজার, বাহামা, আইভরি কোস্ট, বুরকিনা ফাসো, ফিনল্যান্ড, ডেনমার্ক, লাটভিয়া, আয়ারল্যান্ড ও উরুগুয়ে। এই দেশগুলো প্রধান ভূমিকম্পের ফল্টলাইন থেকে অনেক দূরে অবস্থিত হওয়ায় সাধারণত প্রাকৃতিকভাবে ভূমিকম্প হয় না।
মালয়েশিয়ায় ১৬ বছরের কম বয়সীদের জন্য নিষিদ্ধ হচ্ছে সোশ্যাল মিডিয়া
মালয়েশিয়ায় ১৬ বছরের কম বয়সীদের জন্য নিষিদ্ধ হচ্ছে সোশ্যাল মিডিয়া। আগামী বছর থেকেই এ সিদ্ধান্ত কার্যকরের পরিকল্পনা নিয়েছে দেশটির সরকার। শিশুদের সাইবারবুলিং, প্রতারণা ও যৌন নিপীড়নের মতো অনলাইন ঝুঁকি থেকে রক্ষার জন্যই এমন সিদ্ধান্ত নেওয়া হচ্ছে বলে জানানো হয়েছে।
ইউরোপের কম পরিচিত যে দেশে সহজেই মেলে ভিসা
ইউরোপের অনেক জনপ্রিয় দেশের তুলনায় এস্তোনিয়া এখনো খুব বেশি আলোচিত নয়। তবে দেশটি প্রযুক্তি, শিক্ষা, ডিজিটাল জীবনধারা ও স্টার্ট-আপ ইকোসিস্টেমের জন্য দ্রুত জনপ্রিয় হয়ে উঠছে। ভিসা আবেদন প্রক্রিয়া তুলনামূলক সরল, খরচ কম এবং নীতিমালা স্বচ্ছ হওয়ায় বাংলাদেশিদের জন্য এস্তোনিয়া এখন অন্যতম সম্ভাবনাময় গন্তব্য। পর্যটক, শিক্ষার্থী, ডিজিটাল নোম্যাড কিংবা উদ্যোক্তা- সব ক্ষেত্রেই এস্তোনিয়ার ভিসা পাওয়া তুলনামূলক সহজ বলে ধরা হয়।
জেনেভায় শান্তি আলোচনায় অগ্রগতির ইঙ্গিত যুক্তরাষ্ট্র-ইউক্রেনের
রাশিয়া-ইউক্রেন যুদ্ধের অবসান ঘটাতে জেনেভায় চলমান শান্তি আলোচনায় ‘সংশোধিত শান্তি প্রস্তাবে’র ওপর কাজ করতে সম্মত হয়েছেন যুক্তরাষ্ট্র এবং ইউক্রেনের আলােচকরা। একটি শান্তি চুক্তি চূড়ান্ত করতে সামনের দিনে উভয় পক্ষের কাজ চালিয়ে যাওয়ার পরিকল্পনা রয়েছে বলে দেশ দুটি নিশ্চিত করেছে।
এসএএইচ