ইথিওপিয়ার আগ্নেয়গিরির ছাই ধেয়ে আসছে ভারতে, বাতিল বহু ফ্লাইট

ইথিওপিয়ার আগ্নেয়গিরির ছাই ধেয়ে আসছে ভারতে, বাতিল বহু ফ্লাইট
ইথিওপিয়ায় আগ্নেয়গিরির অগ্ন্যুৎপাত থেকে সৃষ্টি হওয়া ঘন ছাইয়ের মেঘ ভারতের দিকে ধেয়ে আসছে। এর ফলে সোমবার (২৪ নভেম্বর) একাধিক ফ্লাইট বাতিল করেছে ভারতীয় এয়ারলাইন্সগুলো। সম্ভাব্য বিঘ্ন মোকাবিলায় ভারতীয় বিমানসংস্থা ও বিমানবন্দরগুলোকে বিশেষ পরামর্শও দেওয়া হয়েছে। এরই মধ্যে ছাইয়ের মেঘ উত্তর ভারতের আকাশে প্রবেশ করেছে।
রোববার (২৩ নভেম্বর) প্রায় ১০ থেকে ১২ হাজার বছর পর জেগে উঠে ব্যাপক বিস্ফোরণ ঘটিয়েছে ইথিওপিয়ার হাইলি গুবি আগ্নেয়গিরি। এতে বিশাল ছাইয়ের মেঘ লাল সাগর পেরিয়ে ইয়েমেন ও ওমানের দিকে ধাবিত হয়। পরে সেই ছাইয়ের মেঘ উত্তর আরব সাগরের ওপর পর্যন্ত ছড়িয়ে পড়ে।
ঘন ও ব্যাপক ঘন ছাইয়ের মেঘ দিল্লি, হরিয়ানা ও লাগোয়া উত্তর প্রদেশের আকাশসীমা অতিক্রম করছে। এই ছাই থেকে দিল্লি ও আশপাশের এলাকার বায়ুগুণমান মারাত্মকভাবে খারাপ হওয়ার আশঙ্কা থাকলেও সম্ভাবনা খুবই কম বলে জানানো হয়েছে; কারণ ছাইয়ের মেঘ হাজার হাজার ফুট উঁচুতে অবস্থান করছে।
আগ্নেয়গিরির ছাইজনিত পরিস্থিতিতে আকাসা এয়ার, ইন্ডিগো ও কেএলএমসহ বেশ কয়েকটি বিমানসংস্থা ফ্লাইট বাতিল করেছে।
এ বিষয়ে ভারতের ডিরেক্টরেট জেনারেল অব সিভিল অ্যাভিয়েশন (ডিজিসিএ) জানিয়েছে, ছাই প্রভাবিত অঞ্চল এড়িয়ে চলতে হবে। সর্বশেষ পরামর্শ অনুযায়ী ফ্লাইট পরিকল্পনা, রুটিং ও জ্বালানির হিসাবেও পরিবর্তন আনতে হবে।
বিমানসংস্থাগুলোকে আরও জানানো হয়েছে, যদি কোনো বিমানে ছাইয়ের উপস্থিতির সন্দেহ থাকে, ইঞ্জিনের কর্মক্ষমতা কমে যাওয়া, কেবিনে ধোঁয়া বা গন্ধ পাওয়া যায়, তাহলে তা সঙ্গে সঙ্গে রিপোর্ট করতে হবে।
আগ্নেয়গিরির ছাই কোনো বিমানবন্দরের কার্যক্রমে প্রভাব ফেললে সংশ্লিষ্ট অপারেটরকে তাৎক্ষণিকভাবে রানওয়ে, ট্যাক্সিওয়ে ও এপ্রন পরিদর্শনের নির্দেশ দেওয়া হয়েছে বলে ডিজিসিএ জানায়।
এছাড়া অপারেটরদের স্যাটেলাইট ইমেজারি ও আবহাওয়াজনিত তথ্য ব্যবহার করে ছাইয়ের মেঘের পরিস্থিতি ক্রমাগত পর্যবেক্ষণের তাগিদ দেওয়া হয়েছে।
আকাসা এয়ার জানিয়েছে, ২৪ ও ২৫ নভেম্বর জেদ্দা, কুয়েত ও আবুধাবিগামী ও এসব স্থান থেকে ফেরার সব ফ্লাইট বাতিল করা হয়েছে আগ্নেয়গিরির ছাইয়ের কারণে।
এমন পরিস্থিতিতে কেএলএম রয়্যাল ডাচ এয়ারলাইন্স তাদের আমস্টারডাম-দিল্লি (কেএল ৮৭১) ও দিল্লি–আমস্টারডাম (কেএল ৮৭২) রুটের ফ্লাইট বাতিল করেছে।
ইন্ডিগো এক্সে পোস্ট করে বলেছে, ইথিওপিয়ার হাইলি গুবি আগ্নেয়গিরির সাম্প্রতিক অগ্ন্যুৎপাতের পর ছাইয়ের মেঘ ভারতের পশ্চিমাঞ্চলের দিকে ধাবিত হচ্ছে বলে খবর পাওয়া গেছে। আমরা বুঝি, এমন খবর উদ্বেগ তৈরি করতে পারে; তবে আপনাদের নিরাপত্তাই আমাদের সর্বোচ্চ অগ্রাধিকার।
ইথিওপিয়ার আফার অঞ্চলে অবস্থিত আগ্নেয়গিরিটিতে রোববার (২৩ নভেম্বর) সকালে অগ্ন্যুৎপাত ঘটে। এতে পাশের আফদেরা গ্রাম সম্পূর্ণ ধুলায় ঢেকে যায়। আফার টিভির তথ্যমতে, অগ্ন্যুৎপাতের ফলে এরটা আলে ও আফদেরা শহরের আশপাশে মাঝারি মাত্রার কম্পন অনুভূত হয়েছে। আগ্নেয়গিরিটি সক্রিয় এরটা আলে আগ্নেয়গিরির প্রায় নয় মাইল (১৫ কিলোমিটার) দক্ষিণ-পূর্বে অবস্থিত।
সূত্র: এনডিটিভি
এসএএইচ