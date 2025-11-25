  2. আন্তর্জাতিক

আফগানিস্তানে পাকিস্তানের বিমান হামলায় নিহত কমপক্ষে ১০

আন্তর্জাতিক ডেস্ক
প্রকাশিত: ০৯:১৮ এএম, ২৫ নভেম্বর ২০২৫
আফগানিস্তান ও পাকিস্তানের পতাকা/ ছবি: সংগৃহীত

প্রতিবেশী পাকিস্তানের বিমান হামলায় কমপক্ষে ১০ জন নিহত হয়েছেন বলে জানিয়েছে আফগানিস্তানের তালেবান সরকার। মঙ্গলবার (২৫ নভেম্বর) তালেবানের সরকারি মুখপাত্র জবিউল্লাহ মুজাহিদ এ তথ্য নিশ্চিত করেন।

তিনি এক্সে পোস্ট করে জানান, পাকিস্তানের ‘আগ্রাসী’ বাহিনী একজন স্থানীয় বেসামরিক বাসিন্দার বাড়িতে বোমা হামলা চালিয়েছ। এর ফলে খোস্ত প্রদেশে পাঁচ ছেলে ও চার মেয়েসহ মোট নয় শিশু ও এক নারী শহীদ হয়েছেন।

তিনি আরও বলেন, কুনার ও পাকতিকা সীমান্ত অঞ্চলে পরিচালিত বিমান হামলায় আরও চার বেসামরিক নাগরিক আহত হয়েছেন।

২০২১ সালে তালেবান ক্ষমতা নেওয়ার পর থেকেই দুই দেশের সম্পর্ক ক্রমেই তিক্ত হয়ে উঠছে। ইসলামাবাদ অভিযোগ করে আসছে যে, আফগানিস্তান সীমান্ত পেরিয়ে পাকিস্তানে হামলা চালানো জঙ্গিদের আশ্রয় দিচ্ছে, যা তালেবান সরকার অস্বীকার করে।

গত ৯ অক্টোবর আফগানিস্তানের রাজধানীতে বিস্ফোরণের পর সর্বশেষ সংঘাত শুরু হয়, যার জন্য তালেবান সরকার পাকিস্তানকে দায়ী করে। এরপরেই দুদেশের মধ্যে সংঘাত শুরু হয়। এতে বেসামরিক নাগরিকসহ ৭০ জনেরও বেশি মানুষ নিহত ও আরও শতাধিক মানুষ আহত হয়।

এই দুই দেশের মধ্যে ২ হাজার ৬০০ কিলোমিটার (১৬০০ মাইল) সীমান্ত রয়েছে। এর আগে গত ১৯ অক্টোবর তুরস্ক ও কাতারের মধ্যস্থতায় একটি যুদ্ধবিরতিতে সম্মত হয় দুদেশ।

এদিকে, সীমান্ত সংঘর্ষের পর দুই দেশের মধ্যে বাড়তে থাকা উত্তেজনা কমাতে পাকিস্তান ও আফগান তালেবান সরকার বৃহস্পতিবার ইস্তাম্বুলে তৃতীয় দফা বৈঠক শুরু করে। তবে কাবুল কোনো লিখিত চুক্তিতে স্বাক্ষর করতে রাজি না হওয়ায় ওই আলোচনা সফলতা ছাড়াই শেষ হয়।

সূত্র: এএফপি

এসএএইচ

