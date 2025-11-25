  2. আন্তর্জাতিক

নিরাপত্তা শঙ্কায় ফের ভারত সফর বাতিল করলেন নেতানিয়াহু

আন্তর্জাতিক ডেস্ক
প্রকাশিত: ০২:২৮ পিএম, ২৫ নভেম্বর ২০২৫
ইসরায়েলের প্রধানমন্ত্রী বেঞ্জামিন নেতানিয়াহু/ ফাইল ছবি: এএফপি

দিল্লিতে ভয়াবহ বিস্ফোরণের পর নিরাপত্তা উদ্বেগের কারণে চলতি বছরের শেষ দিকের ভারত সফর বাতিল করেছেন ইসরায়েলের প্রধানমন্ত্রী বেঞ্জামিন নেতানিয়াহু। চলতি বছরে তৃতীয়বারের মতো ভারত সফরের পরিকল্পনা বাতিল করলেন ইসরায়েলের এই নেতা।

ইসরায়েলি সংবাদমাধ্যম আই২৪নিউজ সূত্র উদ্ধৃত করে জানায়, ২০১৮ সালে সর্বশেষ ভারত সফর করা নেতানিয়াহু প্রধানমন্ত্রী মোদীর সঙ্গে বৈঠকের জন্য ফের ভারত যাওয়ার প্রস্তুতি নিচ্ছিলেন। তবে নিরাপত্তা মূল্যায়ন সম্পন্ন না হওয়া পর্যন্ত তিনি আগামী বছরে সফরের নতুন তারিখ খুঁজবেন বলে প্রত্যাশা করা হচ্ছে।

এর আগে জানা গিয়েছিল, চলতি বছর শেষ হওয়ার আগে নেতানিয়াহুর ভারত সফরের পরিকল্পনা রয়েছে।

এর আগে গত ৯ সেপ্টেম্বর মাত্র এক দিনের সফরের পরিকল্পনা বাতিল করেন তিনি। এরও আগে এপ্রিলের নির্বাচনের আগে একই ভাবে সফর স্থগিত করেছিলেন তিনি।

ইসরায়েলে নেতানিয়াহুর এ সফরকে তার বৈশ্বিক গ্রহণযোগ্যতা তুলে ধরার একটি প্রচেষ্টা হিসেবে দেখা হচ্ছিল। গত জুলাইয়ে তার রাজনৈতিক দল নির্বাচনী প্রচারের অংশ হিসেবে এমন সব ব্যানার টাঙিয়েছিল, যেখানে প্রধানমন্ত্রী মোদীর পাশাপাশি যুক্তরাষ্ট্রের প্রেসিডেন্ট ডোনাল্ড ট্রাম্প এমনকি, রাশিয়ার প্রেসিডেন্ট ভ্লাদিমির পুতিনের সঙ্গে নেতানিয়াহুর ছবি ব্যবহার করা হয়।

তার নির্বাচনী প্রচারে বিশ্বনেতাদের সঙ্গে তার ব্যক্তিগত ঘনিষ্ঠতা ও ইসরায়েলের নিরাপত্তায় তার ভূমিকা, এসব বিষয় গুরুত্ব দিয়ে উপস্থাপন করা হচ্ছে।

নেতানিয়াহু সর্বশেষ ভারত সফর করেছিলেন ২০১৮ সালের জানুয়ারিতে। এর আগে ২০১৭ সালে ভারতের প্রধানমন্ত্রী নরেন্দ্র মোদী তেল আবিব সফর করেন, যা ছিল কোনো ভারতীয় প্রধানমন্ত্রীর প্রথম ইসরায়েল সফর। দুই নেতার ঘনিষ্ঠ সম্পর্ক নিয়ে ভারতীয় ও ইসরায়েলি গণমাধ্যমে আগে থেকেই ব্যাপক আলোচনা হয়।

সূত্র: এনডিটিভি

