হংকংয়ে কয়েকটি বহুতল আবাসিক ভবনে ভয়াবহ আগুন

হংকংয়ে কয়েকটি বহুতল আবাসিক ভবনে ভয়াবহ আগুন
হংকংয়ের উত্তরাঞ্চলীয় তাই পো জেলায় কয়েকটি বহুতল আবাসিক ভবনে ভয়াবহ আগুন লাগার ঘটনায় চারজনের মৃত্যুর খবর পাওয়া গেছে। বুধবার (২৬ নভেম্বর) বিকেলে ভবনটি থেকে ঘন ধোঁয়া বের হতে থাকে।
স্থানীয় গণমাধ্যম আরটিএইচকে পুলিশের বরাত দিয়ে জানিয়েছে, এখনও কয়েকজন বাসিন্দা ভবনগুলোর ভেতরে আটকা পড়ে আছেন। গুরুতর দগ্ধ অবস্থায় দু’জনকে হাসপাতালে নেওয়া হয়েছে এবং তাদের অবস্থা আশঙ্কাজনক। আগুন নেভানোর চেষ্টা করতে গিয়ে কয়েকজন দমকলকর্মীও আহত হয়েছেন।
ঘটনাস্থলের আশপাশে থাকা মানুষজন কাছের একটি পথচারী সেতুতে দাঁড়িয়ে হতভম্ব হয়ে ধোঁয়ায় আচ্ছন্ন ভবনগুলো দেখছিলেন। নিচের রাস্তায় সারিবদ্ধভাবে অবস্থান নেয় অসংখ্য ফায়ার ইঞ্জিন ও অ্যাম্বুলেন্স।
ফায়ার সার্ভিস কর্মকর্তারা জানিয়েছেন, এখনো কত লোক ভবনের ভেতরে আটকে আছেন তার সঠিক সংখ্যা জানা যায়নি।
দমকল বিভাগ স্থানীয় সময় দুপুর ২টা ৫১ মিনিটে ওয়াং ফুক কোর্টে আগুনের খবর পায়। বিকেল ৩টা ৩৪ মিনিটে আগুনের তীব্রতা বাড়ায় সেটিকে ৪ নম্বর অ্যালার্ম বলে ঘোষণা করা হয়।
ওয়াং ফুক কোর্ট আটটি ব্লকের একটি আবাসিক কমপ্লেক্স, যেখানে প্রায় ২ হাজার ফ্ল্যাট রয়েছে।
আগুনের কারণে তাই পো রোডের একটি সম্পূর্ণ অংশ বন্ধ করে দেওয়া হয়েছে এবং বাস রুটগুলো ঘুরিয়ে দেওয়া হয়েছে বলে জানিয়েছে পরিবহন বিভাগ।
সূত্র: রয়টার্স
এমএসএম