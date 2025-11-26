হংকংয়ে বহুতল ভবনে আগুন, নিহত বেড়ে ১৩

হংকংয়ে বহুতল ভবনে আগুন, নিহত বেড়ে ১৩
হংকংয়ের উত্তরাঞ্চলীয় তাই পো এলাকায় কয়েকটি বহুতল আবাসিক ভবনে ভয়াবহ আগুন লাগার ঘটনায় নিহতের সংখ্যা বেড়ে ১৩ জনে দাঁড়িয়েছে। বুধবার (২৬ নভেম্বর) বিকেলে ভবনটি থেকে ঘন ধোঁয়া বের হতে থাকে।
হংকং কর্তৃপক্ষ জানিয়েছে, এ ঘটনায় আরও ২৮ জন আহত হয়েছেন। আগুন নিয়ন্ত্রণে আনতে মোট ৭৬৭ জন দমকলকর্মী ঘটনাস্থলে নিয়োজিত রয়েছেন।
দমকল বিভাগ এদিন স্থানীয় সময় দুপুর ২টা ৫১ মিনিটে ওয়াং ফুক কোর্টে আগুনের খবর পায়। বিকেল ৩টা ৩৪ মিনিটে আগুনের তীব্রতা বাড়ায় সেটিকে ৪ নম্বর অ্যালার্ম বলে ঘোষণা করা হয়।
ওয়াং ফুক কোর্ট আটটি ব্লকের একটি আবাসিক কমপ্লেক্স, যেখানে প্রায় ২ হাজার ফ্ল্যাট রয়েছে।
আগুনের কারণে তাই পো রোডের একটি সম্পূর্ণ অংশ বন্ধ করে দেওয়া হয়েছে এবং বাস রুটগুলো ঘুরিয়ে দেওয়া হয়েছে বলে জানিয়েছে পরিবহন বিভাগ।
সূত্র: এএফপি
এমএসএম