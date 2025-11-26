  2. আন্তর্জাতিক

রাশিয়া-ইউক্রেন শান্তি পরিকল্পনা

ট্রাম্পের ২৮ দফা রুশ খসড়া নথি থেকে নেওয়া!

আন্তর্জাতিক ডেস্ক
প্রকাশিত: ০৮:১৫ পিএম, ২৬ নভেম্বর ২০২৫
ডোনাল্ড ট্রাম্প ও ভ্লাদিমির পুতিন/ ফাইল ছবি : এএফপি

ইউক্রেন যুদ্ধের অবসানের জন্য মার্কিন প্রেসিডেন্ট ডোনাল্ড ট্রাম্প প্রস্তাবিত ২৮ দফা শান্তি পরিকল্পনাটি মূলত রাশিয়ার তৈরি একটি খসড়া নথি থেকে নেওয়া হয়েছে। শান্তি আলোচনা বিষয়ের সঙ্গে জড়িত তিনটি সূত্রের বরাত দিয়ে এ সংবাদ প্রকাশ করেছে বার্তা সংস্থা রয়টার্স।

রয়টার্সের প্রতিবেদনের তথ্য মতে, গত সপ্তাহে প্রকাশ্যে আসা শান্তি পরিকল্পনার ভিত্তি হিসেবে রাশিয়ার খসড়া নথি ব্যবহৃত হয়েছে। রাশিয়ার সে নথিটি ছিল একটি ‘নন-পেপার’ যা গত অক্টোবর মাসে ট্রাম্প প্রশাসনের কাছে পাঠানো হয়েছিল। কূটনৈতিক দৃষ্টিতে ‘নন-পেপার’ হলো এমন অনানুষ্ঠানিক নথি যা কোনও রাষ্ট্র বা পক্ষের আনুষ্ঠানিক অবস্থান না দেখিয়ে আলোচনা এগিয়ে নেওয়ার জন্য ব্যবহৃত হয়। ওয়াশিংটনে যুক্তরাষ্ট্রের প্রেসিডেন্ট ডোনাল্ড ট্রাম্প ও ইউক্রেনের প্রেসিডেন্ট ভলোদিমির জেলেনস্কির বৈঠকের পর রাশিয়ার কর্মকর্তারা নথিটি হস্তান্তর করেছিলেন।

রয়টার্স বলছে, পরিকল্পনার খসড়া তৈরির একটি অংশ হয়েছে মায়ামিতে। ওই বৈঠকে উপস্থিত ছিলেন ট্রাম্পের জামাতা জ্যারেড কুশনার, বিশেষ দূত উইটকফ এবং রাশিয়ার সার্বভৌম সম্পদ তহবিলের প্রধান কিরিল দিমিত্রিয়েভের। এ বৈঠক সম্পর্কে স্টেট ডিপার্টমেন্ট বা হোয়াইট হাউসের ভেতরে খুব কম কর্মকর্তা জানতেন।

নথিটিতে রাশিয়ার আগের আলোচনায় তোলা দাবিগুলোই ছিল। এর মধ্যে রয়েছে পূর্ব ইউক্রেনের বড় অংশ রাশিয়াকে ছেড়ে দেওয়ার মতো শর্ত যা কিয়েভ বহুবার প্রত্যাখ্যান করে এসেছে।

রয়টার্সের তথ্য অনুযায়ী, এটি প্রথমবার নিশ্চিত হলো যে রুশ ‘নন-পেপার’টি নতুন ২৮ দফা শান্তি পরিকল্পনার প্রধান উপাদান ছিল।

হোয়াইট হাউস সরাসরি মন্তব্য না করলেও ট্রাম্প বলেছেন, তিনি শান্তি পরিকল্পনার অগ্রগতি নিয়ে আশাবাদী। তার বিশেষ দূত স্টিভ উইটকফকে মস্কোতে গিয়ে পুতিনের সঙ্গে আলোচনার নির্দেশও দিয়েছেন তিনি।

সূত্রগুলো জানিয়েছে, যুক্তরাষ্ট্রের পররাষ্ট্রমন্ত্রী মার্কো রুবিওসহ কয়েকজন জ্যেষ্ঠ কর্মকর্তা মনে করেছিলেন, রুশ নথির অনেক দাবি ইউক্রেনের পক্ষে গ্রহণযোগ্য হবে না। রুবিও পরে রুশ পররাষ্ট্রমন্ত্রী সের্গেই ল্যাভরভের সঙ্গেও নথি নিয়ে ফোনালাপ করেন।

এদিকে যুক্তরাষ্ট্রের ভেতরে বহু কর্মকর্তা ও আইনপ্রণেতা শান্তি পরিকল্পনাটিকে রাশিয়ার অবস্থানের প্রতিফলন বলে সমালোচনা করছেন। এতকিছুর পরেও এ শান্তি চুক্তি বাস্তবায়নের কিয়েভকে চাপ দিচ্ছে ওয়াশিংটন। পরিকল্পনায় সই না করলে সামরিক সহায়তা কমানোর হুমকিও দিয়েছেন ট্রাম্প।

