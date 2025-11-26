  2. আন্তর্জাতিক

বিশ্ববাজারে সোনার দাম বেড়ে দুই সপ্তাহের মধ্যে সর্বোচ্চ

প্রকাশিত: ০৮:৪৪ পিএম, ২৬ নভেম্বর ২০২৫
বিশ্ববাজারে সোনার দাম বাড়লো ছবি: এএফপি (ফাইল)

যুক্তরাষ্ট্রের অর্থনৈতিক তথ্য এবং ফেডারেল রিজার্ভের সম্ভাব্য সুদের হার কমানোর জোরালো প্রত্যাশার ফলে বিশ্ববাজারে সোনার দাম এক শতাংশের বেশি বেড়ে প্রায় দুই সপ্তাহের মধ্যে সর্বোচ্চ পর্যায়ে পৌঁছেছে।

বুধবার (২৬ নভেম্বর) স্পট গোল্ড আউন্স প্রতি ১ শতাংশ বেড়ে ৪ হাজার ১৭২ দশমিক ১৮ ডলারে পৌঁছেছে, যা ১৪ নভেম্বরের পর সর্বোচ্চ। তাছাড়া মার্কিন সোনার দাম ০.৭ শতাংশ বেড়ে দাঁড়িয়েছে ৪ হাজার ১৬৮ দশমিক ৭০ ডলারে।

ইউবিএস-এর বিশ্লেষক জিওভান্নি স্টাউএইনভো বলেন, বাজার অংশগ্রহণকারীরা আবারও ডিসেম্বর মাসে ফেডের সুদের হার কমানোর সম্ভাবনা মূল্যায়ন করতে শুরু করেছে।

স্টাউএইনভো আরও জানান, সোনার মূল্য স্বল্পমেয়াদে আরও বাড়তে পারে। তাদের পূর্বাভাস অনুযায়ী, বছরের শেষে সোনার দাম হতে পারে আউন্স প্রতি ৪ হাজার ২০০ ডলার। আর আগামী বছরের মাঝামাঝি পৌঁছাতে পারে ৪ হাজার ৫০০ ডলার।

সম্প্রতি ফেড কর্মকর্তাদের বেশ কয়েকটি ‘ডোভিশ’ মন্তব্যও বাজারকে সুদের হার কমানোর প্রত্যাশার দিকে ঠেলে দিচ্ছে।

সিএমই ফেডওয়াচ অনুযায়ী, ডিসেম্বরেই সুদের হার কমানোর সম্ভাবনা এখন ৮৩ শতাংশ, যেখানে এক সপ্তাহ আগেও তা ছিল মাত্র ৩০ শতাংশ।

এদিকে, খবর এসেছে যে হোয়াইট হাউজের অর্থনৈতিক উপদেষ্টা কেভিন হ্যাসেট ফেডের পরবর্তী চেয়ারম্যান হওয়ার দৌড়ে এগিয়ে আছেন। এটিও সোনার দামের ওপর ইতিবাচক প্রভাব ফেলেছে।

এদিকে ডয়েচ ব্যাংক ২০২৬ সালের সোনার মূল্য পূর্বাভাস বাড়িয়ে ৪ হাজার ৪৫০ ডলার করেছে। যা আগে ছিল ৪ হাজার ডলার। এর কারণ হিসেবে তারা বিনিয়োগ স্থিতিশীলতা ও কেন্দ্রীয় ব্যাংকগুলোর ধারাবাহিক চাহিদার কথা জানিয়েছে।

সূত্র: রয়টার্স

