ভুটান-মণিপুর-বঙ্গোপসাগরে ভূমিকম্প
বঙ্গোপসাগর, ভারতের উত্তর-পূর্বাঞ্চলীয় রাজ্য মণিপুর ও ভুটানে হালকা মাত্রার তিনটি ভূমিকম্প অনুভূত হয়েছে। বুধবার (২৬ নভেম্বর) দিনগত রাত ২টা ৫৯ মিনিটে বঙ্গপোসাগরে ৪ মাত্রায় ও বৃহস্পতিবার (২৭ নভেম্বর) ভোর ৫টা ৪২ মিনিটে মণিপুরের নোনি জেলায় ৩ দশমিক ৫ মাত্রার কম্পন রেকর্ড করা হয়। আর বুধবার রাত ১১টা ৩২ মিনিটে ৩ মাত্রার ভূমিকম্প হয় ভুটানে।
ভারতীয় মণিপুরের ভূমিকম্পের কেন্দ্রস্থল ছিল স্থলভাগে। তবে স্থানীয়ভাবে কম্পন অনুভূত হলেও, মাত্র কম হওয়ায় বড় ধরনের ক্ষয়ক্ষতি হয়নি বলে জানা গেছে। এদিকে, উপকূল থেকে দূরে সমুদ্র এলাকায় কেন্দ্রস্থল হওয়ায় বঙ্গোপসাগরে হওয়া ভূমিকম্পের প্রভাব বাংলাদেশ কিংবা ভারতের কোনো উপকূলীয় অঞ্চলে পড়েনি।
এদিকে, মণিপুরে ভূমিকম্প হওয়ার পর বাংলাদেশের সিলেট অঞ্চলে ভূমিকম্প হয়েছে বলে দাবি করেন অনেকে। তবে ঢাকার আবহাওয়া অফিসের ভূমিকম্প পর্যবেক্ষণ কেন্দ্রের পেশাগত সহকারী নিজাম উদ্দীন আহমেদ জাগো নিউজকে বলেন, মনিপুরে একটি ভূমিকম্পের খবর শুনেছি। আর বঙ্গোপসাগরে একটি ভূমিকম্প হয়েছে। রিখটার স্কেলে এটার মাত্রা ৪। এটা অনেক দূরে বিধায় আমাদের ওয়েবসাইটে বিজ্ঞপ্তি দেওয়া হচ্ছে না। তাছাড়া এটার মাত্রাও কম।
তিনি বলেন, সাগরেও মাঝে মাঝে ভূমিকম্প হয়। ৭ মাত্রার কম্পন হলে তখন সুনামির সৃষ্টি হয়।
সূত্র: ভারতের জাতীয় ভূকম্পবিদ্যা কেন্দ্র (এনসিএস)
এসএএইচ