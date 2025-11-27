সাপকে বাঁচাতে দুই ঘণ্টার অস্ত্রোপচার-৮০টি সেলাই
ভারতের মধ্যপ্রদেশ রাজ্যের উজ্জয়নে নির্মাণকাজ চলাকালে আহত হওয়া এক কোবরার প্রাণ বাঁচাতে দুই ঘণ্টাব্যাপী জটিল অস্ত্রোপচার করেছেন চিকিৎসকরা। মঙ্গলবার (২৫ নভেম্বর) রাতে বিক্রম নগর শিল্পাঞ্চলে খনন কাজ চলাকালে সাপটি আহত হয়।
সাপ আতঙ্কে মানুষ হত্যা বা তাড়িয়ে দেওয়ার ঘটনাই যেখানে বেশি দেখা যায়, সেখানে এই উদ্ধার ও চিকিৎসা উদ্যোগটি এক বিরল ব্যতিক্রম হিসেবেই দেখা হচ্ছে।
জানা গেছে, খননের সময় একটি জেসিবি মেশিনের ধাক্কায় মারাত্মকভাবে আহত হয় সাপটি। মাথা ও দেহের চামড়া ছিঁড়ে রক্তাক্ত অবস্থায় কোবরা চারদিকে ছুটোছুটি করতে থাকে। আতঙ্কে প্রথমে উপস্থিত লোকজন সাপটির দিকে মাটি ছুঁড়ে মারলেও পরে তারা স্থানীয়ভাবে ‘সাপবন্ধু’ নামে পরিচিত রাহুল ও মুকুলকে ফোন করেন।
রাহুল ও মুকুল দ্রুত ঘটনাস্থলে পৌঁছে আহত কোবরাটিকে নিরাপদে ধরে উদয়ন মার্গের পশু হাসপাতালে নিয়ে যান। সেখানে প্রধান চিকিৎসক মুকেশ জৈন ও তার সহকারী কর্মকর্তা রামকন্যা গৌরব, রবি রাথোড় ও প্রশান্ত পরীক্ষার পর দেখতে পান, সাপটির মাথা ও পিঠে গভীর ক্ষত রয়েছে এবং শরীরের বেশ কিছু অংশের চামড়া উঠে গেছে।
পরিস্থিতি গুরুতর বুঝে দলটি বিশেষ ওষুধের ব্যবস্থা করে সাপটিকে হালকা অজ্ঞান করিয়ে জটিল অস্ত্রোপচার শুরু করেন। দুই ঘণ্টার কঠোর পরিশ্রমে চিকিৎসকেরা সাপটির ছিঁড়ে যাওয়া চামড়া ও পেশি সেলাই করেন। মোট ৮০টি সেলাই শেষে কোবরার জীবন বাঁচানো সম্ভব হয়।
বর্তমানে কোবরাটির অবস্থা স্থিতিশীলও অস্ত্রোপচারের পরবর্তী যত্নের জন্য সেটিকে আবার রাহুল ও মুকুলের কাছে হস্তান্তর করা হয়েছে। আরও দুই দিন পর্যবেক্ষণে রাখার পর সাপটিকে বন্য পরিবেশে ছেড়ে দেওয়া হবে।
সূত্র: এনডিটিভি
এসএএইচ