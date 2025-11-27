ইমরান খান পুরোপুরি সুস্থ, নেওয়া হয়নি কোথাও: আদিয়ালা কারা কর্তৃপক্ষ

ইমরান খান পুরোপুরি সুস্থ, নেওয়া হয়নি কোথাও: আদিয়ালা কারা কর্তৃপক্ষ
আদিয়ালা কারাগার প্রশাসন বুধবার (২৬ নভেম্বর) ছড়িয়ে পড়া পাকিস্তান তেহরিক-ই-ইনসাফের (পিটিআই) প্রতিষ্ঠাতা ও সাবেক প্রধানমন্ত্রী ইমরান খানকে কারাগার থেকে অন্য কোথাও সরিয়ে নেওয়া হয়েছে, এমন গুজব সরাসরি প্রত্যাখ্যান করেছে। কারা কর্তৃপক্ষ জানিয়েছে, তিনি কারাগারের ভেতরেই আছেন ও পুরোপুরি সুস্থ রয়েছেন।
রাওয়ালপিন্ডি কারাগার কর্তৃপক্ষ এক বিবৃতিতে জানায়, আদিয়ালা কারাগার থেকে তাকে অন্য কোথাও স্থানান্তর করা হয়েছে- এমন খবরের কোনো সত্যতা নেই। তিনি পুরোপুরি সুস্থ আছেন ও প্রয়োজনীয় সব চিকিৎসা সেবা পাচ্ছেন।
কারা কর্তৃপক্ষ আরও জানায়, তার স্বাস্থ্যের অবস্থা নিয়ে যে জল্পনা চলছে তা ‘ভিত্তিহীন’ এবং পিটিআই প্রতিষ্ঠাতার সার্বিক সুস্থতা নিশ্চিত করতে সব ব্যবস্থা নেওয়া হয়েছে।
২০২৩ সালের আগস্ট থেকে কারাবন্দি থাকা ইমরান খানের বিরুদ্ধে দুর্নীতি থেকে সন্ত্রাসবাদ, বিভিন্ন ধরনের একাধিক মামলা চলছে। ২০২২ সালের এপ্রিল মাসে অনাস্থা ভোটে ক্ষমতাচ্যুত হওয়ার পর থেকেই এসব মামলার মুখোমুখি তিনি।
এদিকে, পৃথক এক মন্তব্যে পাকিস্তানের প্রতিরক্ষামন্ত্রী খাজা আসিফ দাবি করেন, ইমরান খান বর্তমানে কারাগারে যে সুবিধা পাচ্ছেন, তা অতীতে তার নিজের কারাবাসের সময়ের তুলনায় অনেক বেশি। তার জন্য যে খাবারের মেন্যু আসে, তা পাঁচতারকা হোটেলেও পাওয়া যায় না।
খাজা আসিফ আরও জানান, পিটিআই প্রতিষ্ঠাতার কাছে টেলিভিশনের সুবিধা রয়েছে ও তিনি যেকোনো চ্যানেল দেখতে পারেন। পাশাপাশি তার জন্য ব্যায়াম করার যন্ত্রও রাখা হয়েছে। নিজের অভিজ্ঞতা তুলে ধরে আসিফ বলেন, আমরা ঠান্ডা মেঝেতে ঘুমাতাম, জেলের খাবার খেতাম। জানুয়ারিতে আমাদের কাছে ছিল মাত্র দুইটি কম্বল, ছিল না গরম পানিও। তখনকার সুপারিনটেনডেন্ট আসাদ ওয়ারাইচ নিজে এসে আমার সেল থেকে গিজার খুলে নিয়ে গিয়েছিলেন।
প্রতিরক্ষামন্ত্রী আরও দাবি করেন, ইমরান খানের জন্য কারাগারে ডাবল বেড ও ভেলভেটের ম্যাট্রেস দেওয়া হয়েছে। শেষে খাজা আসিফ বলেন, খোদাকে ভয় করুন, সময় কারও আপন নয়।
সূত্র: জিও নিউজ
