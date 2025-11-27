হোয়াইট হাউজের কাছে ন্যাশনাল গার্ডের দুই সেনাকে গুলি, অবস্থা সংকটাপন্ন

হোয়াইট হাউজের কাছে ন্যাশনাল গার্ডের দুই সেনাকে গুলি, অবস্থা সংকটাপন্ন
যুক্তরাষ্ট্রের ওয়াশিংটন ডিসিতে হোয়াইট হাউজ থেকে মাত্র দুই ব্লক দূরে দুজন ন্যাশনাল গার্ড সদস্যকে গুলি করে গুরুতর আহত করা হয়েছে। স্থানীয় সময় বুধবার (২৬ নভেম্বর) ২টা ১৫ মিনিটে ফেরাগাট স্কয়ার মেট্রো স্টেশনের কাছে এ হামলা ঘটে। এদিকে, হামলাকারী একজন আফগান নাগরিক বলে দাবি করেছেন মার্কিন প্রেসিডেন্ট ডোনাল্ড ট্রাম্প।
যুক্তরাষ্ট্রের অভ্যন্তরীণ তদন্তকারী সংস্থা এফবিআই পরিচালক ক্যাশ প্যাটেল জানিয়েছেন, প্রথমে আহত দুই সেনার মৃত্যুর খবর ছড়িয়ে পড়লেও সেটি সঠিক নয়। তবে তাদের অবস্থা সংকটাপন্ন।
পুলিশ জানায়, বুধবার দুপুরে ওয়েস্ট ভার্জিনিয়া রাজ্যের দুই ন্যাশনাল গার্ড সদস্যের ওপর এক ব্যক্তি একাই গুলিবর্ষণ করেন। পরে কাছে থাকা অন্য ন্যাশনাল গার্ড সদস্যরা গুলির শব্দ শুনে হামলাকারীকে শনাক্ত করে আটক করেন। সিবিএস নিউজের বরাতে জানা যায়, সন্দেহভাজন হামলাকারীকে চারবার পাল্টা গুলি করা হয়।
জানা গেছে, ঘটনার সময় প্রেসিডেন্ট ডোনাল্ড ট্রাম্প ফ্লোরিডায় ছিলেন। পরে তিনি জানান, অভিযুক্ত হামলাকারী একজন আফগান নাগরিক, যিনি ২০২১ সালের সেপ্টেম্বর মাসে যুক্তরাষ্ট্রে প্রবেশ করেন।
ট্রাম্প জানিয়েছেন, তার প্রশাসন নিশ্চিত করবে এই হামলাকারী যেন ‘সর্বোচ্চ শাস্তি’ পান। সেই সঙ্গে এই ঘটনাকে তিনি অত্যন্ত ‘নিন্দনীয় সন্ত্রাসী কর্মকাণ্ড’ হিসেবে আখ্যা দিয়েছেন।
মার-এ-লাগো রিসোর্ট থেকে ট্রাম্প লেখেন, গুলিবিদ্ধ দুই ন্যাশনাল গার্ড সদস্য এখন দুটি ভিন্ন হাসপাতালে মৃত্যুর সঙ্গে লড়াই করছেন। হামলাকারীও গুরুতর আহত হয়েছেন। কিন্তু অবস্থাই হোক, ‘পশুটি’ ভয়াবহ শাস্তি পাবে।
মার্কিন হোমল্যান্ড সিকিউরিটি বিভাগ জানায়, সন্দেহভাজন হামলাকারীর নাম রহমানুল্লাহ লাখামাল বিবৃতিতে তাকে ‘আফগানিস্তান থেকে আসা বিদেশি অপরাধী’ হিসেবে উল্লেখ করা হয়। তবে তার অভিবাসন সংক্রান্ত অবস্থা স্পষ্ট নয়।
উল্লেখ্য, ২০২১ সালে বাইডেন প্রশাসনের আমলে আফগানিস্তান থেকে মার্কিন সেনাদের প্রত্যাহারের পর বিশেষ নিরাপত্তা সুরক্ষায় হাজার হাজার আফগান যুক্তরাষ্ট্রে প্রবেশ করেছিলেন। ট্রাম্প বলেন, বাইডেনের সময় আফগানিস্তান থেকে যারা যুক্তরাষ্ট্রে এসেছেন, এখন তাদের প্রত্যেককে নতুন করে যাচাই করা উচিত।
মার্কিন নাগরিকত্ব ও ইমিগ্রেশন সার্ভিস জানায়, নতুন নিরাপত্তা যাচাই প্রক্রিয়া চালু না হওয়া পর্যন্ত সব ধরনের আফগান অভিবাসন আবেদন স্থগিত রাখা হয়েছে।
সূত্র: বিবিসি
এসএএইচ