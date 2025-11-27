  2. আন্তর্জাতিক

অস্ট্রেলিয়াতে নগ্ন ছবি বানানো এআই ওয়েবসাইটের কার্যক্রম বন্ধ

আন্তর্জাতিক ডেস্ক
প্রকাশিত: ০৩:২০ পিএম, ২৭ নভেম্বর ২০২৫
নগ্ন ছবি তৈরি করা তিনটি ওয়েবসাইটের কার্যক্রম বন্ধ/ ছবি : দ্য কনভারশেসন

অস্ট্রেলিয়াতে কৃত্রিম বুদ্ধিমত্তা(এআই) ব্যবহার করে শিশুদের যৌন নিপীড়নমূলক নগ্ন ছবি তৈরি করা তিনটি ওয়েবসাইটের কার্যক্রম বন্ধ করা হয়েছে। অস্ট্রেলিয়ার ইন্টারনেট নিয়ন্ত্রক সংস্থা এমন তথ্য জানিয়েছে বলে সংবাদ প্রকাশ করেছে আল-জাজিরা।

বৃহস্পতিবার (২৭ নভেম্বর) ই-সেফটি কমিশনার জুলি ইনম্যান গ্র্যান্ট জানিয়েছেন, আনুষ্ঠানিক সতর্কবার্তার পর এসব প্ল্যাটফর্ম অস্ট্রেলিয়া থেকে তাদের সব ধরনের কার্যক্রম প্রত্যাহার করেছে।

কমিশনার গ্র্যান্টের কার্যালয় থেকে জানানো হয়েছে, প্রতি মাসে প্রায় এক লাখ অস্ট্রেলীয় নাগরিক এসব সাইটগুলো ব্যবহার করে আসছিল। অস্ট্রেলিয়াতে স্কুলশিক্ষার্থীদের নিয়ে তৈরি এআই-ভিত্তিক যৌন নিপীড়নমূলক বিভিন্ন নগ্ন ছবি সম্পর্কিত বেশ কিছু আলোচিত ঘটনার সঙ্গে এসব সাইট জড়িত ছিল।

ই-সেফটি কমিশনার বলেন, এসব ন্যুডিফাই সেবা বাস্তব ব্যক্তির ছবিকে এআই ব্যবহার করে নগ্নভাবে দেখানোর সুযোগ দেয় এবং এটি অস্ট্রেলিয়ার স্কুলগুলোতে মারাত্মক নেতিবাচক প্রভাব ফেলেছে।

তিনি আরও জানান, সাইটগুলো প্রয়োজনীয় নিরাপত্তা ব্যবস্থা না নিয়ে বরং যে-কোনো মেয়েকে উলঙ্গ করুন, স্কুলগার্ল ইমেজ জেনারেশন, এমনকি সেক্স মোড-এর মতো বিপজ্জনক ফিচার প্রচার করছিল।

গত সেপ্টেম্বরে যুক্তরাজ্যভিত্তিক একটি কোম্পানিকে আনুষ্ঠানিক সতর্কবার্তা দেয় ই-সেফটি কমিশনারের দফতর। এতে জানানো হয়, শিশুদের যৌন শোষণমূলক ছবি তৈরির ঝুঁকি বন্ধে ব্যবস্থা না নিলে সর্বোচ্চ ৪৯ দশমিক ৫ মিলিয়ন অস্ট্রেলীয় ডলার জরিমানা করা হবে।

গ্র্যান্ট আরও জানান, এআই মডেল হোস্টিং প্ল্যাটফর্ম হাগিং ফেসও অস্ট্রেলীয় আইন মেনে চলতে পদক্ষেপ নিয়েছে। প্রতিষ্ঠানটি তাদের সেবার শর্ত পরিবর্তন করে ব্যবহারকারীদেরকে প্ল্যাটফর্ম অপব্যবহারের ঝুঁকি কমাতে বাধ্য করেছে।

অস্ট্রেলিয়া দীর্ঘদিন ধরেই শিশুদের অনলাইন সুরক্ষায় কঠোর পদক্ষেপ নিয়ে আসছে। দেশটি এরই মধ্যে ১৬ বছরের নিচে সামাজিকমাধ্যম ব্যবহারে নিষেধাজ্ঞা আরোপ করেছে এবং স্টকিং বা ডিপফেক তৈরিতে ব্যবহৃত অ্যাপগুলোর বিরুদ্ধে কঠোর ব্যবস্থা নিয়েছে।

সূত্র : আল-জাজিরা

কেএম

