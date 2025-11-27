ভারতে সুবিধা করতে পারছে না টেসলা, কৌশল পরিবর্তনের ইঙ্গিত
যুক্তরাষ্ট্রভিত্তিক ইলেকট্রিক গাড়ি নির্মাতা কোম্পানি টেসলা ভারতে বড় ধরনের বিক্রির চ্যালেঞ্জের মধ্যেও সবচেয়ে বড় সেলস ও সার্ভিস হাব চালু করেছে। দেশটির উত্তরাঞ্চলের গুরগাঁও (গুরুগ্রাম) শহরে খোলা এই কেন্দ্রটিতে রয়েছে অভিজ্ঞতা প্রদর্শনী কেন্দ্র, চার্জিং সুবিধা ও বিক্রয়োত্তর সেবা—সবই এক ছাদের নিচে।
ডিলারশিপের তথ্য অনুযায়ী, চলতি বছরের জুলাইয়ে বহুল আলোচিত অভিষেকের পর থেকে টেসলা ভারতে মাত্র ১০০-এর কিছু বেশি গাড়ি বিক্রি করতে পেরেছে।
কোম্পানির ঘনিষ্ঠ সূত্রগুলো জানিয়েছে, টেসলা এখন বিক্রি ঘুরে দাঁড়ানোর কৌশল হিসেবে ভারতের ইভি–ইকোসিস্টেম শক্তিশালী করাকে অগ্রাধিকার দিচ্ছে।
জুলাইয়ে বাজারে আসার পর থেকেই টেসলা ভারতে অবস্থান শক্ত করতে হিমশিম খাচ্ছে। বিভিন্ন গণমাধ্যমের বরাতে জানা যায়, সেপ্টেম্বরের মাঝামাঝি পর্যন্ত কোম্পানিটি মাত্র ৬০০-এর কিছু বেশি গাড়ির বুকিং পায়।
ডিলারশিপের তথ্য বলছে, সেপ্টেম্বরে ডেলিভারি শুরু হলেও সেই বুকিংয়ের খুব অল্প অংশই বাস্তবে বিক্রিতে পরিণত হয়েছে। অন্যদিকে একই প্রিমিয়াম ইভি সেগমেন্টে বিএমডব্লিউ, বিওয়াইডি ও মেরসিডিজ-বেনজের মতো ব্র্যান্ডগুলো উৎসবকালীন চাহিদা ও কর ছাড়ের সুবিধায় দৃঢ় বিক্রি অর্জন করেছে।
টেসলার বিক্রি পুনরুদ্ধারে যে পরিকল্পনা নেওয়া হয়েছে, তা তিনটি মূল দিককে কেন্দ্র করে—ইভি গ্রহণযোগ্যতা বৃদ্ধি, দেশব্যাপী আরও চার্জিং স্টেশন স্থাপন, এবং গ্রাহক অভিজ্ঞতা উন্নয়ন।
বিশেষজ্ঞদের মতে, উচ্চ কর এবং ধীরগতির ইভি গ্রহণ ভারতের ইভি বাজারের বড় বাধা। টেসলার ক্ষেত্রে গাড়ির উচ্চ প্রাথমিক মূল্যও বিক্রির বড় চ্যালেঞ্জ হিসেবে কাজ করছে।
সূত্র: বিবিসি
এমএসএম