ড্রোনের সাহায্য নিয়ে ফরাসি জেল থেকে পালালো ২ কয়েদি

ড্রোনের সাহায্য নিয়ে ফরাসি জেল থেকে পালালো ২ কয়েদি
ফ্রান্সের ডিজন কারাগার থেকে গরাদ কেটে দুই বন্দি পালিয়েছে। ডিজন জেল কর্তৃপক্ষ জানিয়েছে গরাদ কাটার জন্য ড্রোনের মাধ্যমে পাঠানো হয় রড কাটার ব্লেড। পলাতকদের মধ্যে একজন হত্যাচেষ্টার অভিযোগে গ্রেফতার এবং আরেকজন গুরুতর সহিংসতার মামলায় অভিযুক্ত ছিলেন।
ইউরো নিউজের প্রতিবেদনে বলা হয়েছে, বৃহস্পতিবার (২৭ নভেম্বর) ভোরে ডিজন কারাগারের শাস্তি প্রয়োগ উইং (ডিসিপ্লিনারি সেকশন) থেকে দুই বন্দি পালিয়ে যায়। প্রসিকিউটরদের বরাতে জানানো হয়েছে, তারা সেলের লোহার গরাদ করাত দিয়ে কেটে বেরিয়ে আসে। ধারণা করা হচ্ছে, ওই ব্লেডগুলো ড্রোনের মাধ্যমে তাদের কাছে পৌঁছে দেওয়া হয়।
স্থানীয় গণমাধ্যম ও ফোর্স উভরিয়ের (এফও) ইউনিয়নের তথ্য অনুযায়ী, পলাতকদের একজন যিনি হত্যাচেষ্টা ও অপরাধী চক্রের সঙ্গে জড়িত থাকার অভিযোগে তদন্তাধীন তার বয়স ১৯ বছর এবং অন্যজনের বয়স ৩২ বছর।
গরাদ কাটার পর তারা কম্বল ব্যবহার করে কারাগারের কাঁটাতারের বেড়া টপকে পালিয়ে যায়। রিপোর্টে বলা হয়েছে, তারা দু’জনকেই সম্পূর্ণ আলাদা সেলে রাখা হয়েছিল এবং কোনোভাবে বাইরের লোকজনের সঙ্গে যোগাযোগের সুযোগ ছিল না।
এফও জাস্টিস ইউনিয়ন জানিয়েছে, তারা বহু মাস ধরে ডিজন কারাগারের দুর্বল নিরাপত্তা পরিস্থিতি সম্পর্কে সতর্ক করে আসছিল। ইউনিয়নটি ফেসবুকে লিখেছে, আমাদের বারবার সতর্ক সত্ত্বেও কারা প্রশাসন বাস্তবতা দেখতে ব্যর্থ হয়েছে। তারা সবকিছু উপেক্ষা করতে বেছে নিয়েছে।
ফরাসি বিচার মন্ত্রণালয়ের জুলাই মাসের তথ্য অনুযায়ী, দেশটির কারাগারে বর্তমানে প্রায় ৮৫ হাজার বন্দি রয়েছে যেখানে সরকারি সক্ষমতা মাত্র ৬২,৫০৯ জনের।
কেএম