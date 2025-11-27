রাশিয়ার হয়ে গুপ্তচরবৃত্তির অভিযোগে ফ্রান্সে আটক ৩

রাশিয়ার হয়ে গুপ্তচরবৃত্তির অভিযোগে ফ্রান্সে আটক ৩
রাশিয়ার নিরাপত্তা সংস্থার হয়ে গুপ্তচরবৃত্তি এবং মানবিক সংস্থার আড়ালে অর্থ পাচারের অভিযোগে ফ্রান্সে তিনজনকে আটক করা হয়েছে। প্যারিস প্রসিকিউটরের কার্যালয় জানিয়েছে, সন্দেহভাজনদের বিরুদ্ধে রাশিয়ার স্বার্থে ফরাসি ভূখণ্ডে অস্থিতিশীলতা সৃষ্টির অভিযোগ আনা হয়েছে। এছাড়া আরেক ব্যক্তিকে বিচারিক নজরদারির আওতায় রাখা হয়েছে।
ফরাসি গণমাধ্যমের তথ্য অনুযায়ী, আটক তিনজনই ফরাসি-রুশ সংগঠন এসওএস দনবাস- এর সদস্য। আটক ব্যক্তিদের মধ্যে রয়েছেন সংগঠনের প্রতিষ্ঠাতা আনা নোভিকোভা যিনি ফরাসি ও রুশ—দ্বৈত নাগরিকত্বধারী। এছাড়া সাঁ-দেনি এলাকার ফরাসি নাগরিক ও সংগঠনের পরিচালক ভিনসেন্ট পারফেত্তিও অভিযোগের মুখোমুখি হয়েছেন।
সংগঠনের প্রকাশিত ভিডিওগুলোতে দেখা যায়, নোভিকোভা ও পারফেত্তি তাদের ওয়েবসাইটে রাশিয়া আমার শত্রু নয় লেখা পোস্টার প্রচার করছেন। পোস্টারে রুশ পতাকার রঙে রাঙানো দুই হাতের করমর্দনের ছবি ব্যবহার করা হয়েছে।
প্রসিকিউটরের কার্যালয় জানিয়েছে, নোভিকোভা ও পারফেত্তির বিরুদ্ধে প্রাথমিকভাবে অপরাধমূলক ষড়যন্ত্র, বিদেশি শক্তির সঙ্গে গোয়েন্দা যোগাযোগ এবং বিদেশি শক্তির জন্য তথ্য সংগ্রহের অভিযোগ আনা হয়েছে। এসব অপরাধের প্রতিটির সর্বোচ্চ শাস্তি ১০ বছর কারাদণ্ড ও বর অংকের আর্থিক জরিমানা।
ফ্রান্সের অভ্যন্তরীণ গোয়েন্দা সংস্থা ডিজিএসআই প্রথম নোভিকোভার কর্মকাণ্ড নজরে আনে। তাদের মূল্যায়ন অনুযায়ী, তার কার্যকলাপ ফ্রান্সের মৌলিক স্বার্থের জন্য ক্ষতিকর হতে পারে। এছাড়া নোভিকোভা আরও একাধিক অভিযোগের মুখোমুখি হয়েছে যার মধ্যে রয়েছে বিদেশি শক্তির স্বার্থে রাষ্ট্রীয় তথ্য সংগ্রহ ও বিদেশি শক্তির সঙ্গে যোগসাজশ।
তৃতীয় সন্দেহভাজন হলেন রুশ নাগরিক ভিয়াচেসলাভ পি। সিসিটিভি ফুটেজ থেকে তাকে শনাক্ত করা হয়েছে। ফুটেজে দেখা যায় তিনি গত সেপ্টেম্বরের শুরুর দিকে আর্ক দে ত্রিইঁফ–এ প্রো–রুশ পোস্টার লাগাচ্ছেন। জানা গেছে, নোভিকোভা তার এসব কর্মকাণ্ড সম্পর্কে জানতেন।
চতুর্থ সন্দেহভাজন প্যারিসের বার্নার্ড এফ। তিনি আটক না হলেও বিচারিক নজরদারির অধীনে আছেন।
সূত্র : ফ্রান্স২৪
কেএম