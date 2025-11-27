  2. আন্তর্জাতিক

৩ নভোচারীকে নিয়ে মহাকাশ স্টেশনে রওয়ানা দিয়েছে রুশ রকেট

আন্তর্জাতিক ডেস্ক
প্রকাশিত: ০৫:৫৭ পিএম, ২৭ নভেম্বর ২০২৫
৩ নভোচারীকে নিয়ে মহাকাশ স্টেশনে রওয়ানা দিয়েছে রুশ রকেট
রাশিয়ার মহাকাশগামী রকেট। ছবি: এএফপি (ফাইল)

রাশিয়ার সোয়ুজ এমএস-২৮ মহাকাশযান সফলভাবে আন্তর্জাতিক মহাকাশ স্টেশন (আইএসএস)-এর উদ্দেশে উড্ডয়ন করেছে। নভোচারী ও মহাকাশপ্রেমীদের জন্য সরাসরি সম্প্রচারিত ভিডিওতে এ উৎক্ষেপণের দৃশ্য দেখা যায়।

কাজাখস্তানের বাইকোনুর কসমোড্রোম থেকে মস্কো সময় দুপুর ১২টা ২৮ মিনিটে সোয়ুজ ২.১এ রকেটটি আকাশে উড়াল দেয়।

এই অভিযানে তিন সদস্যের একটি বহুজাতিক দল রয়েছেন। এতে রয়েছেন রুশ কমান্ডার সের্গেই কুদ-সভারচকভ, রুশ মহাকাশচারী সের্গেই মিকায়েভ এবং নাসার মহাকাশচারী ক্রিস্টোফার উইলিয়ামস, যার জন্য এটি প্রথম মহাকাশযাত্রা।

উৎক্ষেপণের পর সোয়ুজ মহাকাশযানটি পৃথিবীকে দু’বার প্রদক্ষিণ করবে এবং এটি আইএসএসের র‍্যাসভিয়েত মডিউলে স্বয়ংক্রিয়ভাবে ডক করার পরিকল্পনা রয়েছে।

ডকিং সম্পন্ন হলে ক্রুরা মহাকাশ স্টেশনে প্রবেশ করবেন এবং সেখানে প্রায় আট মাস গবেষণা ও বৈজ্ঞানিক কার্যক্রমে অংশ নেবেন। তাদের পৃথিবীতে ফেরার সম্ভাব্য সময় জুলাই ২০২৬ সালের শেষ ভাগ।

সূত্র: রয়টার্স

