ওয়াশিংটনে হামলার ঘটনায় আফগান নাগরিকদের অভিবাসন স্থগিত

ওয়াশিংটনে হামলার ঘটনায় আফগান নাগরিকদের অভিবাসন স্থগিত
যুক্তরাষ্ট্রের ওয়াশিংটন ডিসিতে দুই জন ন্যাশনাল গার্ড সদস্যকে গুলি করে আহত করার ঘটনায় আফগান নাগরিকদের সব ধরনের অভিবাসন প্রক্রিয়া অনির্দিষ্টকালের জন্য স্থগিত করা হয়েছে। বৃহস্পতিবার (২৭ নভেম্বর) যুক্তরাষ্ট্রের নাগরিকত্ব ও অভিবাসন পরিষেবা (ইউএসসিআইএস) এমন ঘোষণা দিয়েছে।
এক্স প্ল্যাটফর্মে দেওয়া এক পোস্টে সংস্থাটি জানিয়েছে, তাৎক্ষণিকভাবে কার্যকর শর্তে, আফগান নাগরিকদের সব ধরনের অভিবাসন সংক্রান্ত আবেদন প্রক্রিয়া পরবর্তী নির্দেশ না দেওয়া পর্যন্ত স্থগিত করা হলো। নিরাপত্তা ও যাচাই-বাছাই প্রোটোকল পুনর্মূল্যায়নের জন্য এই সিদ্ধান্ত নেয়া হয়েছে।
বিবৃতিতে আরও বলা হয়, মাতৃভূমি ও আমেরিকান জনগণের সুরক্ষা নিশ্চিত করাই আমাদের প্রধান দায়িত্ব ও লক্ষ্য।
থ্যাংকসগিভিং দিবসের আগের রাতে ওয়াশিংটন ডিসিতে দুই ন্যাশনাল গার্ড সদস্যকে গুলি করা হয়।
এ ঘটনার পর সাবেক প্রেসিডেন্ট ডোনাল্ড ট্রাম্প দাবি করেন, হামলাকারী ২০২১ সালে আফগানিস্তান থেকে যুক্তরাষ্ট্রে প্রবেশ করেছিল যা প্রেসিডেন্ট জো বাইডেনের প্রশাসনকালে ঘটে। ট্রাম্প বলেন, এই নৃশংসতার দায়ে জড়িত ব্যক্তির সর্বোচ্চ শাস্তি নিশ্চিত করা হবে।
মার্কিন গণমাধ্যম আইন-শৃঙ্খলা বাহিনীর সূত্রের বরাতে জানিয়েছে, সন্দেহভাজন হামলাকারীর নাম রহমানুল্লাহ লাকানওয়াল (২৯)। তিনি আফগানিস্তানের নাগরিক।
ফ্লোরিডার মার-এ-লাগো রিসোর্ট থেকে ট্রুথ সোশ্যালে ট্রাম্প লেখেন, গুলিবিদ্ধ দুই ন্যাশনাল গার্ড সদস্য এখন দুটি ভিন্ন হাসপাতালে মৃত্যুর সঙ্গে লড়াই করছেন। হামলাকারীও গুরুতর আহত হয়েছেন।
সূত্র: এএফপি, সিএনএন
কেএম