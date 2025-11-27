  2. আন্তর্জাতিক

কলকাতায় বাংলাদেশ উপ-হাইকমিশনে প্রেস সচিব তারিক চয়নের মেয়াদ বাড়লো

প্রকাশিত: ০৭:৪৫ পিএম, ২৭ নভেম্বর ২০২৫
তারিক চয়ন

কলকাতায় বাংলাদেশের উপ-হাইকমিশনের প্রথম সচিব (প্রেস) পদে আরও এক বছর দায়িত্ব পালন করবেন তারিকুল ইসলাম ভূঁইয়া ওরফে তারিক চয়ন।

বুধবার (২৬ নভেম্বর) বাংলাদেশের রাষ্ট্রপতির আদেশক্রমে উপসচিব আবু সালেহ মো. মাহফুজুল আলম স্বাক্ষরিত জনপ্রশাসন মন্ত্রণালয়ের জারি করা প্রজ্ঞাপনে বলা হয়েছে যে, পূর্ববর্তী চুক্তির ধারাবাহিকতায় ১১ নভেম্বর ২০২৫ থেকে আগামী ১০ নভেম্বর ২০২৬ পর্যন্ত এ নতুন নিয়োগ কার্যকর হবে।

এর আগে ১২ নভেম্বর বাংলাদেশের তথ্য ও সম্প্রচার মন্ত্রণালয়ের উপসচিব মো. ইব্রাহিম ভূঞা স্বাক্ষরিত প্রজ্ঞাপনে বলা হয়, তারিকুল ইসলাম ভুঁইয়া বাংলাদেশ উপ-হাইকমিশন, কলকাতা, ভারত মিশনে প্রথম সচিব (প্রেস) হিসেবে যোগদান করেন এবং ভারতে বাংলাদেশের ইতিবাচক ভাবমূর্তি বৃদ্ধিতে অবদান রেখেছেন। তিনি কলকাতায় মিডিয়া ব্যক্তিত্বদের সাথে প্রশংসনীয় পেশাদার সম্পর্ক গড়ে তুলেছেন।

চলতি বছরের ১১ ফেব্রুয়ারি কলকাতার বাংলাদেশ মিশনে প্রথম সচিব (প্রেস) হিসেবে দায়িত্বভার গ্রহণ করেন তারিক চয়ন। কূটনৈতিক মিশনে যোগদানের আগে তিনি বাংলাদেশের একজন প্রথিতযশা সাংবাদিক ছিলেন।

