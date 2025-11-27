  2. আন্তর্জাতিক

ইন্টারপোলের নতুন সভাপতি লুকাস ফিলিপ

প্রকাশিত: ০৮:৫৮ পিএম, ২৭ নভেম্বর ২০২৫
নতুন সভাপতি নির্বাচিত হয়েছেন লুকাস ফিলিপ/ ছবি : এএফপি

আন্তর্জাতিক পুলিশ সহযোগিতা সংস্থা ইন্টারপোলের নতুন সভাপতি হিসেবে নির্বাচিত হয়েছেন লুকাস ফিলিপ। মরক্কোতে অনুষ্ঠিত ইন্টারপোলের ৯৩তম সাধারণ সভায় ফরাসি পুলিশ কন্ট্রোলার লুকাস ফিলিপকে নির্বাচিত করা হয়েছে। বৃহস্পতিবার (২৭ নভেম্বর) মরক্কোর রাষ্ট্রীয় সংবাদ সংস্থা এমএপি এ তথ্য প্রকাশ করেছে।

প্রতিবেদনের তথ্য মতে, ৫৩ বছর বয়সী ফিলিপ বর্তমানে ফরাসি পুলিশ মহাপরিচালকের ইউরোপীয় ও আন্তর্জাতিক বিষয়ক উপদেষ্টা হিসেবে দায়িত্ব পালন করছেন। নির্বাচনে তিনি পান ৮৪ ভোট। তার নিকটতম প্রতিদ্বন্দ্বী তুরস্কের মুস্তাফা সারকান সাবাঞ্জা পান ৬০ ভোট।

সভাপতির প্রতিদ্বন্দ্বিতায় আরও ছিলেন নামিবিয়ার অ্যান-মেরি নানদা এবং ইথিওপিয়ার ডেমেলাশ গেব্রেমিচায়েল ওয়েলদেয়েস। অ্যান-মেরি নানদা পেয়েছে ১২ ভোট এবং ওয়েলদেয়েস পেয়েছেন ৮ ভোট।

পদটি চার বছরের জন্য হলেও ইন্টারপোল সভাপতির দায়িত্ব মূলত আনুষ্ঠানিক। সভাপতি সাধারণ সভার অধিবেশন পরিচালনা করেন, তবে সংস্থার দৈনন্দিন কার্যক্রম পরিচালনা করেন লিওতে অবস্থিত সদর দফতরের সেক্রেটারি-জেনারেল। ১৯৮৯ সালে ইন্টারপোলের সদর দফতর লিওতে স্থানান্তর করা হয়।

বর্তমানে ইন্টারপোলের সেক্রেটারি-জেনারেল হিসেবে দায়িত্বে আছেন ব্রাজিলের ভ্যালদেসি উর্কিজা। তিনি ২০২৪ সালের নভেম্বরে পাঁচ বছরের জন্য নির্বাচিত হন।

ইন্টারপোল প্রতিষ্ঠিত হয় ১৯২৩ সালের ৭ সেপ্টেম্বর। তখন এর নাম ছিল ইন্টারন্যাশনাল ক্রিমিনাল পুলিশ কমিশন (আইসিপিসি)। পরে ১৯৫৬ সালে এর বর্তমান নাম ইন্টারপোল গ্রহণ করা হয় এবং সংস্থাটি আরও শক্তিশালী আন্তর্জাতিক পুলিশ সহযোগিতা নেটওয়ার্কে পরিণত হয়।

ইন্টারপোলের মূল কাজ হচ্ছে-বিভিন্ন দেশের পুলিশ বাহিনীর মধ্যে তথ্য ও সহযোগিতা আদান–প্রদান নিশ্চিত করা ,আন্তর্জাতিক অপরাধীদের সন্ধান, গ্রেপ্তার ও তদন্তে সহায়তা করা ,মানবপাচার, সাইবার অপরাধ, মাদক চোরাচালান, সন্ত্রাসবাদ, অর্থপাচারসহ বিভিন্ন আন্তর্জাতিক অপরাধ দমনে ভূমিকা রাখা।

আন্তর্জাতিকভাবে অপরাধীদের জন্য বিভিন্ন ধরনের নোটিশ জারি করে থাকে ইন্টারপোল। এর মধ্যে অন্যতম রেড নোটিস,ব্লু নোটিশ , ব্ল্যাক নোটিশ ইত্যাদি।

