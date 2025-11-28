  2. আন্তর্জাতিক

আফগানিস্তান-তাজিকিস্তান সীমান্তে ড্রোন হামলায় তিন চীনা নাগরিক নিহত

আন্তর্জাতিক ডেস্ক
প্রকাশিত: ০৭:৪৪ পিএম, ২৮ নভেম্বর ২০২৫
তাজিকিস্তানের দারভোজ জেলায় আফগানিস্তানের দিকে যাওয়ার নির্দেশক সাইনবোর্ড/ ২০২৪ সালের ৩০ মার্চ তোলা ছবি/ এএফপি

তাজিকিস্তান ও আফগানিস্তানের সীমান্ত এলাকায় সশস্ত্র হামলায় তিন চীনা নাগরিক নিহত হয়েছেন। আহত হয়েছেন আরও একজন। স্থানীয় সময় শুক্রবার (২৮ নভেম্বর) দুশানবেতে অবস্থিত চীনা দূতাবাস এক বিবৃতিতে এ তথ্য জানিয়েছে।

দূতাবাস জানায়, বুধবার (২৬ নভেম্বর) দেশটির দক্ষিণ-পশ্চিমাঞ্চলীয় খাতলোন প্রদেশে এই হামলা হয়। চীনা নাগরিকদের নিরাপত্তা নিশ্চিত করতে সীমান্ত এলাকা থেকে সরে যেতে আহ্বান জানানো হয়েছে।

তাজিকিস্তানের পররাষ্ট্র মন্ত্রণালয় জানায়, নিহত তিনজনই এলএলসি শাহিন এসএম নামের একটি প্রতিষ্ঠানে কর্মরত ছিলেন। হামলাটি ওই প্রতিষ্ঠানকে লক্ষ্য করেই চালানো হয়েছিল।

বিবৃতিতে আরও বলা হয়, আফগানিস্তান দিক থেকে চালানো এ হামলায় বোমাবোঝায় একটি মানববিহীন উড়োজাহাজ (ড্রোন) ব্যবহার করা হয়েছে।

ঘটনাটি নিয়ে আফগানিস্তানের পররাষ্ট্র মন্ত্রণালয় এক বিবৃতিতে জানায়, এই হামলার সঙ্গে জড়িত গোষ্ঠী এমন একটি চক্র, যারা এই অঞ্চলে বিশৃঙ্খলা, অস্থিতিশীলতা ও অবিশ্বাস তৈরির চেষ্টা করে। তবে তারা কোনো গোষ্ঠীর নাম উল্লেখ করেনি।

কাবুল প্রশাসন জানায়, তারা ঘটনার প্রাথমিক মূল্যায়ন করেছে ও এ বিষয়ে তাজিকিস্তানের সঙ্গে পূর্ণ সহযোগিতা করবে।

সূত্র: রয়টার্স

