সংক্ষিপ্ত বিশ্ব সংবাদ: ২৮ নভেম্বর ২০২৫
বিশ্বের বিভিন্ন প্রান্তে ঘটে যাওয়া নানা ঘটনা থেকে সংক্ষেপে গুরুত্বপূর্ণ কিছু সংবাদ থাকছে জাগো নিউজের পাঠকদের জন্য-
বাংলাদেশ যেভাবে ভারতের পেঁয়াজ রপ্তানিকারকদের ‘কাঁদিয়ে ছাড়ছে’
দীর্ঘদিন ধরেই স্থবির হয়ে আছে ভারতের পেঁয়াজ রপ্তানি। দেশটির সরকার সংশ্লিষ্ট কর্মকর্তারা বিষয়টি বুঝতে না পারলেও বিশেষজ্ঞরা বলছেন, এর প্রধান কারণ বাংলাদেশের স্বনির্ভর হওয়ার উদ্যোগ ও পাকিস্তান ও চীনের মতো বিকল্প বাজার থেকে আমদানির প্রবণতা।
বাবার কোনো খোঁজ নেই, সুস্থ থাকারও তথ্য নেই: ইমরান খানের ছেলে
পাকিস্তানের কারাবন্দি সাবেক প্রধানমন্ত্রী ইমরান খানের খোঁজ-খবর না পেয়ে তীব্র উদ্বেগ ও ক্ষোভ প্রকাশ করেছেন তার ছেলে কাসিম খান। বৃহস্পতিবার (২৭ নভেম্বর) রাতে এক্সে (সাবেক টুইটার) দেওয়া এক পোস্টে তিনি অভিযোগ করেন, ৮৪৫ দিন ধরে তার বাবা কারাগারে ও গত ছয় সপ্তাহ ধরে তাকে সম্পূর্ণ একা ডেথ সেলে রাখা হয়েছে। আদালতের স্পষ্ট আদেশ থাকা সত্ত্বেও খানের বোনদের সাক্ষাৎ বন্ধ রাখা হয়েছে বলেও দাবি করেন কাসিম খান।
তৃতীয় বিশ্ব থেকে অভিবাসন স্থায়ীভাবে স্থগিত করা হবে: ট্রাম্প
যুক্তরাষ্ট্রের প্রেসিডেন্ট ডোনাল্ড ট্রাম্প বলেছেন, তিনি তৃতীয় বিশ্বের দেশগুলো থেকে যুক্তরাষ্ট্রে অভিবাসন স্থায়ীভাবে স্থগিত করার পরিকল্পনা করছেন। এর এক দিন আগে ওয়াশিংটনে এক আফগান নাগরিকের গুলিতে দুই ন্যাশনাল গার্ড সেনা আহত হয়। যার মধ্যে একজন মারা গেছেন। সামাজিক মাধ্যমে ট্রাম্প লিখেছেন, আমি তৃতীয় বিশ্বের সব দেশ থেকে অভিবাসন স্থায়ীভাবে স্থগিত করবো, যাতে মার্কিন ব্যবস্থা সম্পূর্ণভাবে পুনরুদ্ধার হতে পারে।
নেপালের নতুন নোটে ব্যবহৃত মানচিত্রে ভারতের ৩ অঞ্চল
নেপালের কেন্দ্রীয় ব্যাংক নেপাল রাষ্ট্র ব্যাংক (এনআরবি) বৃহস্পতিবার (২৭ নভেম্বর) নতুন ১০০ রুপির নোট প্রকাশ করেছে। এই নতুন নোটে যে হালনাগাদকৃত মানচিত্র ব্যবহার করা হয়েছে, তাতে কালাপানি, লিপুলেখ ও লিম্পিয়াধুরা অঞ্চলগুলো যুক্ত রয়েছে, যে ভূখণ্ডকে ভারত তার নিজস্ব দাবি করে আসছে।
আফগানিস্তান-তাজিকিস্তান সীমান্তে ড্রোন হামলায় তিন চীনা নাগরিক নিহত
তাজিকিস্তান ও আফগানিস্তানের সীমান্ত এলাকায় সশস্ত্র হামলায় তিন চীনা নাগরিক নিহত হয়েছেন। আহত হয়েছেন আরও একজন। স্থানীয় সময় শুক্রবার (২৮ নভেম্বর) দুশানবেতে অবস্থিত চীনা দূতাবাস এক বিবৃতিতে এ তথ্য জানিয়েছে। দূতাবাস জানায়, বুধবার (২৬ নভেম্বর) দেশটির দক্ষিণ-পশ্চিমাঞ্চলীয় খাতলোন প্রদেশে এই হামলা হয়।
আত্মসমর্পণ করা নিরস্ত্র দুই ফিলিস্তিনিকে গুলি করে হত্যা (ভিডিও ভাইরাল)
পশ্চিম তীরের জেনিন শহরে আত্মসমর্পণের পর দুই নিরস্ত্র ফিলিস্তিনিকে পয়েন্ট ব্ল্যাংক রেঞ্জ থেকে গুলি করে হত্যা করেছে ইসরায়েলি বাহিনী। বৃহস্পতিবার (২৭ নভেম্বর) এ ঘটনার একটি ভিডিও সামাজিক যোগাযোগমাধ্যমে ছড়িয়ে পড়লে বিশ্বব্যাপী সমালোচনার ঝড় উঠে।
ফিলিস্তিনিদের পক্ষ নেওয়ায় পোপের প্রশংসা করলেন এরদোয়ান
ফিলিস্তিনি ইস্যুতে ইসরায়েল বিরোধী অবস্থানের জন্য পোপ লিও-এর প্রশংসা করেছে তুরস্কের প্রেসিডেন্ট রিসেপ তায়েপ এরদোয়ান । বৃহস্পতিবার(২৭ নভেম্বর) তুরস্কের আঙ্কারায় পোপের সঙ্গে সাক্ষাতের পর তার প্রশংসা করেন এরদোয়ান।
হংকংয়ে ভয়াবহ অগ্নিকাণ্ডে নিহত বেড়ে ১২৮, নিখোঁজ ২০০
হংকংয়ের কয়েকটি বহুতল আবাসিক ভবনে ভয়াবহ অগ্নিকাণ্ডের ঘটনায় মৃতের সংখ্যা বেড়ে ১২৮ জনে দাড়িয়েছে। আগুনে পুড়ে গুরতর আহত হয়েছে আরও ৭৬ জন। এ ঘটনায় এখনো ২০০ জনের বেশি নিখোঁজ রয়েছে বলে জানিয়েছে কর্তৃপক্ষ। বুধবার (২৬ নভেম্বর) তাই পো জেলায় অবস্থিত আটটি ভবনের মধ্যে সাতটিতে আগুন দ্রুত ছড়িয়ে পড়ে।
ইন্দোনেশিয়ায় বন্যায় মৃতের সংখ্যা বেড়ে ৮৪
ইন্দোনেশিয়ার সুমাত্রা দ্বীপজুড়ে ভয়াবহ বন্যা ও ভূমিধসে এই সপ্তাহে কমপক্ষে ৮৪ জনের মৃত্যু হয়েছে এবং আরও অনেক মানুষ নিখোঁজ রয়েছেন বলে শুক্রবার (২৮ নভেম্বর) উদ্ধার কর্মকর্তারা জানিয়েছেন। ইন্দোনেশিয়া ছাড়াও প্রতিবেশী মালয়েশিয়া ও থাইল্যান্ডেও টানা ভারি বৃষ্টিতে সাম্প্রতিক দিনগুলোতে বহু মানুষের মৃত্যু হয়েছে।
এসএএইচ