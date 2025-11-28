এসআইআর আতঙ্কে বটগাছে উঠলেন নারী
পশ্চিমবঙ্গে এসআইআর আতঙ্কে বট গাছে উঠে বসেন এক নারী। ঘটনাটি ঘটেছে হুগলি জেলায় উত্তরপাড়া পৌরসভার ২৪ নম্বর ওয়ার্ডের এলাকায়।
জানা গেছে, পশ্চিমবঙ্গ জুড়ে এসআইআর এনুমারেশন ফর্ম দেওয়া কাজ প্রায় শেষ। এসআইআর-এ নাম না ওঠার আতঙ্কে বাংলাদেশের পাঠিয়ে দেওয়ার ভয়ে ২৭ নভেম্বর বিকেলে বট গাছে উঠেন এক মধ্য বয়স্ক নারী।
পরে পরিস্থিতি নিয়ন্ত্রণ করতে পুলিশ ও দমকল বাহিনীকে খবর দেওয়া হয়। পরে দমকল বাহিনীর সদস্যরা তাকে বটগাছের থেকে নামান।
স্থানীয় বাসিন্দা হেমন্ত দাস জানান, ২৭ নভেম্বর রাত থেকেই দেখা যাচ্ছে বট গাছে একজন নারী বসে এসআইআর-এসআইআর করে চিৎকার করছেন। তিনি বলছেন এসআইআর-এর ফর্ম আসলেই নামবেন। তাকে অনেকবার নামার কথা বলা হলেও তিনি নামেননি। পরে পুলিশ এবং দমকল বাহিনী সদস্যরা এসে তাকে গাছ থেকে নামানো নামায়।
স্থানীয়দের দাবি, ওই নারী মানসিক ভারসাম্যহীন।
পুলিশ জানায়, দমকল বাহিনী সাহায্যে সেই নারীকে গাছ থেকে নামানো হয়। তবে ওই নারীর গাছে ওঠার কারণ তদন্ত করে দেখা হচ্ছে।
ডিডি/এনএইচআর