ল্যুভর মিউজিয়ামে প্রবেশ ফি বাড়ছে ৪৫ শতাংশ

ল্যুভর মিউজিয়ামে প্রবেশ ফি বাড়ছে ৪৫ শতাংশ
ইউরোপের বাইরে থেকে প্যারিসের ল্যুভর মিউজিয়াম দেখতে যেতে হলে ভ্রমণকারীদের এখন থেকে বেশি খরচ করতে হবে। জাদুঘর কর্তৃপক্ষ ঘোষণা করেছে, ২০২৬ সালের ১৪ জানুয়ারি থেকে নন-ইউরোপীয় দর্শকদের জন্য টিকিটের দাম ৪৫ শতাংশ বাড়ানো হবে।
ল্যুভর মিউজিয়ামের এক মুখপাত্র জানান, নতুন নিয়ম অনুযায়ী ইউরোপীয় অর্থনৈতিক এলাকার বাইরে থেকে আসা দর্শকদের একক টিকিটের দাম হবে ৩২ ইউরো (প্রায় ৩৭ ডলার)।
কর্তৃপক্ষের হিসাব অনুযায়ী, বাড়তি দাম থেকে প্রতি বছর অতিরিক্ত ১.৫ থেকে ২ কোটি ইউরো আয় হবে। এই অর্থ জাদুঘরের সংস্কার, আধুনিকায়ন এবং ভবনের দীর্ঘদিনের কাঠামোগত সমস্যাগুলো সমাধানে ব্যয় করা হবে।
১২শ শতকের শেষ দিকে নির্মাণ শুরু হওয়া ল্যুভর প্যালেস বহু শতাব্দী ধরে ফ্রান্সের রাজাদের আবাসস্থল ছিল। লুই চতুর্দশের ভার্সাই প্রাসাদে সরে যাওয়ার পর ১৭৯৩ সালে ল্যুভর মিউজিয়ামে যাত্রা শুরু করে।
এখন এটি বিশ্বের সর্বাধিক দর্শনার্থীসমৃদ্ধ জাদুঘর, যা প্যারিস ভ্রমণকারীদের জন্য অন্যতম আকর্ষণ।
গত বছর এখানকার মোট দর্শনার্থী ছিল ৮.৭ মিলিয়ন, যার মধ্যে মার্কিন পর্যটকরা ছিল ১৩ শতাংশ।
তবে প্রতিদিন বিপুল সংখ্যক দর্শনার্থীর আগমনে শতাব্দী-প্রাচীন ভবনটির ওপর চাপ বাড়ছে বলে কর্তৃপক্ষ জানিয়েছে।
সূত্র: সিএনএন
এমএসএম