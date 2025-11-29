  2. আন্তর্জাতিক

আন্তর্জাতিক ডেস্ক
প্রকাশিত: ১১:১৭ এএম, ২৯ নভেম্বর ২০২৫
ইমরান খান ইস্যুতে দেশজুড়ে আন্দোলনের হুমকি বিরোধীদের
আদিয়ালা কারাগারের বাইরে পিটিআই নেতা-কর্মীরা।

পাকিস্তান তেহরিক-ই-ইনসাফের (পিটিআই) প্রতিষ্ঠাতা ইমরান খানকে তার বোন ও দলের নেতাদের সঙ্গে দেখা করার অনুমতি দেওয়ার দাবি জানিয়েছে বিরোধী জোট। একই সঙ্গে সরকার এ বিষয়ে সিদ্ধান্ত না নিলে দেশজুড়ে আন্দোলনের হুমকি দেওয়া হয়েছে।

শুক্রবার (২৮ নভেম্বর) পার্লামেন্ট ভবনের বাইরে এক যৌথ সংবাদ সম্মেলনে পাকতুন্খওয়া মিল্লি আওয়ামী পার্টির (পিকেএমএপি) সভাপতি মাহমুদ আচ্ছাকজাই বলেন, আমরা সিন্ধু, বেলুচ, পশতুন ও পাঞ্জাবিদের রাস্তায় নামা থেকে বিরত রেখেছি, না হলে সরকার আরও বড় সমস্যায় পড়তো।

তিনি অভিযোগ করেন, সরকার সংসদকে রাবার স্ট্যাম্পে পরিণত করেছে এবং জাতীয় পরিষদের স্পিকার আয়াজ সাদিক অন্য কোথাও থেকে নির্দেশ নিচ্ছেন।
তার দাবি, উপজাতীয় এলাকায় মানুষ নিহত হচ্ছিল, কিন্তু এ বিষয়ে কথা বলার সুযোগও বিরোধীদের দেওয়া হয়নি।

ইমরান খানকে কারাগারে আটক রাখার কারণ ও তাকে কেন তার বোন ও দলের নেতাদের সঙ্গে দেখা করতে দেওয়া হচ্ছে না—এ প্রশ্নও তোলেন আচ্ছাকজাই। তিনি বলেন, খাইবার পাখতুনখোয়ার মুখ্যমন্ত্রী আদিয়ালা জেলের বাইরে বসে আছেন, কিন্তু তার আবেদন কেউ শুনছে না।

সংবাদ সম্মেলনে পিটিআই নেতা আসাদ কায়সার অভিযোগ করেন, সাম্প্রতিক উপনির্বাচনে গণতন্ত্রকে কবর দেওয়া হয়েছে।

তিনি দাবি করেন, হারিপুরের উপনির্বাচনে—যেখানে সাবেক বিরোধী দলীয় নেতা ওমর আয়ূবের স্ত্রী প্রতিদ্বন্দ্বিতা করেন— সেখানে ফলাফল বদলে দেওয়া হয়েছে।
তার অভিযোগ, ফর্ম-৪৭-এর ফলাফল কম্পিউটারে পরিবর্তিত ফলাফলের সঙ্গে মেলেনি।

পিটিআই নেতা গোহর বলেন, বিরোধী দল হিসেবে তারা সংসদ ও গণতান্ত্রিক ব্যবস্থার অংশ থাকতে চান, কিন্তু উপনির্বাচনে কারচুপির অভিযোগ পরিস্থিতি কঠিন করে তুলেছে।

তিনি আরও বলেন, যতদূর আমি ইমরান খানকে চিনি, তিনি আমাদের আর সংসদে থাকতে দেবেন না।

সূত্র: ডন

এমএসএম

