কিয়েভে রাশিয়ার রাতভর হামলা, বিদ্যুৎবিচ্ছিন্ন ৫ লাখ মানুষ

কিয়েভে রাশিয়ার রাতভর হামলা, বিদ্যুৎবিচ্ছিন্ন ৫ লাখ মানুষ
ইউক্রেনের রাজধানী কিয়েভে রাতভর ড্রোন ও ক্ষেপণাস্ত্র হামলা চালিয়েছে ইউক্রেন। এতে এখন পর্যন্ত দুজন নিহত হয়েছে এবং আরও ১৫ জন আহত হয়েছে। স্থানীয় কর্মকর্তারা এ তথ্য নিশ্চিত করেছেন। খবর আল জাজিরার।
কিয়েভের মেয়র ভিতালি ক্লিটসকো বলেছেন, শহরের পশ্চিমাঞ্চল বর্তমানে বিদ্যুৎবিহীন। রাশিয়া দাবি করেছে যে, তারা সংযুক্ত ক্রিমিয়ান উপদ্বীপ, রাশিয়ার অঞ্চল এবং আজভ সাগরে ১০০টিরও বেশি ইউক্রেনীয় ড্রোন ধ্বংস করেছে।
ইউক্রেনের জ্বালানি মন্ত্রণালয় জানিয়েছে যে, বিদ্যুৎ গ্রিডে রাশিয়ার হামলার পর ইউক্রেনের রাজধানী কিয়েভে পাঁচ লাখ মানুষ বিদ্যুৎবিচ্ছিন্ন হয়ে পড়েছে।
মন্ত্রণালয় জানিয়েছে যে, নিরাপত্তা পরিস্থিতি বিবেচনা করে যত তাড়াতাড়ি সম্ভব বিদ্যুৎ পুনরুদ্ধারের জন্য কাজ চলছে। পুলিশ জানিয়েছে, দিনিপ্রোপেত্রোভস্কের পাভলোহরাদ জেলায় রাশিয়ার ড্রোন হামলায় কমপক্ষে ছয়টি বাসস্থান ক্ষতিগ্রস্ত বা ধ্বংস হয়েছে, একটি গ্যাস পাইপলাইন বিচ্ছিন্ন হয়েছে এবং ৮৩ বছর বয়সী এক নারী আহত হয়েছেন।
আহত ওই নারীকে ‘ঘটনাস্থলেই চিকিৎসা সহায়তা’ দেওয়া হয়েছে। ভারপ্রাপ্ত স্থানীয় পুলিশ প্রধান তার অবস্থার বিস্তারিত বিবরণ না দিয়ে এ তথ্য জানিয়েছেন। গতরাত থেকে ইউক্রেনের বিমান কমান্ড দিনিপ্রোপেত্রোভস্ক অঞ্চলে ১২টি ড্রোন ভূপাতিত করার দাবি করেছে।
এদিকে রাশিয়ার প্রতিরক্ষা মন্ত্রণালয় জানিয়েছে, রাতভর রাশিয়ার বিমান প্রতিরক্ষা ব্যবস্থা ১০৩টি ইউক্রেনীয় ড্রোন আটক করেছে বা ধ্বংস করেছে।
টেলিগ্রামে শেয়ার করা তালিকায় ইউক্রেন সীমান্তবর্তী বেলগোরোড অঞ্চলে ২৬টি, রোস্তভ অঞ্চলে ২০টি, রাশিয়া-অধিভুক্ত ক্রিমিয়ায় ১৯টি, রিয়াজানে ১১টি, কাসনোদারে ১১টি এবং অন্যত্র আরও বেশ কয়েকটি ড্রোন প্রতিহত করার কথা জানানো হয়েছে।
টিটিএন