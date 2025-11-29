স্বাস্থ্যঝুঁকির সতর্কতা
দিল্লির ভূগর্ভস্থ পানিতে মাত্রাতিরিক্ত ইউরেনিয়াম
দিল্লির ভূগর্ভস্থ পানিতে ইউরেনিয়াম দূষণ ক্রমেই ভয়াবহ আকার নিচ্ছে। পানিতে ইউরেনিয়াম মাত্রা অনুমোদিত সীমা ছাড়ানোর দিক থেকে রাজধানী এখন দেশটির মধ্যে তৃতীয় স্থানে। অর্থাৎ এক্ষেত্রে দিল্লির অবস্থান পাঞ্জাব ও হরিয়ানার পর।
কেন্দ্রীয় ভূগর্ভস্থ পানি বোর্ডের সদ্য প্রকাশিত ‘বার্ষিক ভূগর্ভস্থ জলমান প্রতিবেদন ২০২৫’ অনুযায়ী, দিল্লিতে পরীক্ষাকৃত নমুনার ১৩–১৫ শতাংশে ৩০ পিপিবি (পার্টস পার বিলিয়ন)–এর বেশি ইউরেনিয়াম পাওয়া গেছে। যা জনস্বাস্থ্য ও নিরাপদ পানীয়জলের ক্ষেত্রে বড় ধরনের সতর্ক সংকেত।
২০২০ সালের তুলনায় এটি একটি উদ্বেগজনক বৃদ্ধি। সে বছর করা বিশদ সমীক্ষায় নমুনার ১১.৭ শতাংশে সীমার বেশি ইউরেনিয়াম ধরা পড়ে। সেই গবেষণাতেই দিল্লির অন্যতম সর্বোচ্চ মাত্রা (৮৯.৪ পিপিবি) রেকর্ড করা হয়েছিল উত্তর-পশ্চিম জেলার একটি টিউবওয়েল থেকে।
সর্বশেষ রিপোর্ট প্রকাশের পর পরিবেশ সংগঠনগুলো আরও বিস্তারিত পানির গুণগত তথ্য ও সরকারি সংস্থাগুলোর শোধন প্রক্রিয়া সম্পর্কে স্বচ্ছতা দাবি করেছে।
বিশেষভাবে উদ্বেগজনক হলো—ইউরেনিয়ামের পাশাপাশি নাইট্রেট, ফ্লুরাইড এবং অতিরিক্ত লবণাক্ততাও অনেক জায়গায় পাওয়া যাচ্ছে। এগুলো মিলেই গুরুতর স্বাস্থ্যঝুঁকি তৈরি করে।
দিল্লির পানিবোর্ড (ডিজেবি) শহরে পানীয়জলের চাহিদা মেটাতে প্রায় ৫ হাজার ৫০০ টিউবওয়েল থেকে ৪৫০ এমএলডি (মিলিয়ন লিটার দৈনিক) আধা-পরিশোধিত বা অপরিশোধিত ভূগর্ভস্থ পানি সরবরাহ করে।
সূত্র: দ্য টাইমস অব ইন্ডিয়া
এমএসএম