  2. আন্তর্জাতিক

সফটওয়্যার সমস্যায় বন্ধ হাজারো এয়ারবাস প্লেন, ভোগান্তিতে যাত্রীরা

আন্তর্জাতিক ডেস্ক
আন্তর্জাতিক ডেস্ক আন্তর্জাতিক ডেস্ক
প্রকাশিত: ০৫:৪১ পিএম, ২৯ নভেম্বর ২০২৫
সফটওয়্যার সমস্যায় বন্ধ হাজারো এয়ারবাস প্লেন, ভোগান্তিতে যাত্রীরা
এ-৩২০ সিরিজের বিমান/ছবি:এয়ারবাস

সফটওয়্যারের সমস্যার কারণে বিশ্বের বিভিন্ন দেশে এ-৩২০ সিরিজের প্লেন চলাচল বন্ধ রেখেছে এয়ারবাস। এ সিরিজের ছয় হাজার প্লেন এখন হ্যঙ্গারে (বিমান পার্কিং- রক্ষণাবেক্ষণ এবং মেরামতের স্থান) অবস্থান করছে।

অক্টোবর মাসে জেটব্লুর একটি ফ্লাইটে আকস্মিক উচ্চতা পতনের কারণে ১৫ জন অসুস্থ হয়। ৩০ অক্টোবর মেক্সিকোর ক্যানকুন থেকে নিউ জার্সির নিউইয়র্কগামী জেটব্লু ফ্লাইটে ত্রুটির পর প্লেনটি ট্যাম্পায় জরুরি অবতরণ করে।

এ ঘটনার অনুসন্ধানে সফটওয়্যারে ত্রুটির সন্ধান মিলেছে। ত্রুটি পাওয়া ‘এলিভেটর অ্যান্ড অ্যাইলরন কম্পিউটার’ (ইল্যাক) সফটয়্যারটি তৈরি করেছিল থ্যালেস নামের প্রতিরক্ষা ও মহাকাশ প্রযুক্তি কোম্পানি। 

এ ঘটনায় ভোগান্তিতে পড়েছে হাজার হাজার যাত্রী। শুধু জাপানেই ভোগান্তিতে পড়েছে ১৩ হাজার ২০০ জনের বেশি যাত্রী।

ইউরোপীয় ইউনিয়ন এভিয়েশন সেফটি এজেন্সি (ইএএসএ) জানিয়েছে, প্রাথমিক পরীক্ষায় দেখা গেছে তীব্র সৌর বিকিরণে এ-৩২০ বিমানের ফ্লাইট কন্ট্রোলের গুরুত্বপূর্ণ ডেটা ক্ষতিগ্রস্ত হয়। তাই সফ্‌টওয়্যার আপডেট করা হয়েছে। প্রায় ছয় হাজার এ-৩২০ বিমানের অনবোর্ড কম্পিউটারে সফ্‌টওয়্যার আপডেটের কারণে প্লেন চলাচল বন্ধ রাখা হয়েছে। সমস্যাটির সঙ্গে

ইএএসএ এবং যুক্তরাষ্ট্রের ফেডারেল এভিয়েশন অ্যাডমিনিস্ট্রেশন (এফএএ) দ্রুত নতুন সফ্‌টওয়্যার আপডেট দেওয়ার নির্দেশ দিয়ে জানিয়েছে, এ ঘটনায় স্বল্পমেয়াদে বিঘ্ন ঘটতে পারে।

যুক্তরাজ্যের বিমান নিয়ন্ত্রক সংস্থা জানিয়েছে, এ সমস্যার কারণে কিছু ফ্লাইট বিলম্ব ও বাতিল হবে। যুক্তরাষ্ট্রে থ্যাংকসগিভিং ছুটির ভ্রমণ মৌসুমে প্রায় ৫০০ যুক্তরাষ্ট্র-নিবন্ধিত বিমান এই সমস্যার মুখে পড়েছে। আমেরিকান এয়ারলাইন্সের ২০৯টি এ৩২০ বিমান এ সমস্যা দেখা গেছে।

এয়ার ইন্ডিয়া জানিয়েছে, তাদের প্রকৌশলীরা দ্রুত আপডেট দিচ্ছেন এবং ইতোমধ্যে প্রয়োজনীয় বিমানের ৪০ শতাংশের বেশি আপডেট সম্পন্ন হয়েছে। তারা এখনও কোনো ফ্লাইট বাতিল করেনি।

বোয়িংয়ের পাশাপাশি এয়ারবাস বিশ্বের বৃহত্তম বিমান নির্মাতাদের অন্যতম।

সূত্র : ইউরো নিউজ
কেএম

পাঠকপ্রিয় অনলাইন নিউজ পোর্টাল জাগোনিউজ২৪.কমে লিখতে পারেন আপনিও। লেখার বিষয় ফিচার, ভ্রমণ, লাইফস্টাইল, ক্যারিয়ার, তথ্যপ্রযুক্তি, ধর্ম, কৃষি ও প্রকৃতি। আজই আপনার লেখাটি পাঠিয়ে দিন [email protected] ঠিকানায়।